"NADAM SE DA ĆEMO NAPUNITI STADION!" Dušan Savić uoči meča Zvezda - Pafos
Legendani napadač Crvene zvezde Dušan Savić rekao je da se nada da će "Marakana" biti puna u utorak i pozvao sve navijače da dođu.
Crvena zvezda u utorak od 21 čas dočekuje Pafos u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.
- U ovom trenutku Zvezda je na korak do plasmana u Ligu šampiona, prošla je dva kruga kvalifikacija sa timom koji je u fazi stvaranja. Cilj je stvaranje jedne moćne Zvezde koja će ući u Ligu šampiona i da tu pokaže na evropskoj sceni koliko je moćna - rekao je Savić gostujući u emisiji "Uranak" na TV K1.
Dodao je Savić da Zvezda ima iskustvo iz prošle sezone, kad je igrala u Ligi šampiona koja se lane ograla prvi put u novom formatu.
- Imamo nove igrače koji su došli ovog leta, imamo mlade igrače koji stasavaju i koji pokazuju da Zvezda može u budućnosti da računa na njih i da oni još više nego do sad budu okosnica tima. Nadam se da će i svi mladi igrači i sva pojačanja opravdati očekivanja navijača - dodao je Savić.
Legendarni napadač Crvene zvezde je rekao da mladi igrači maštaju da igraju na prepunoj "Marakani".
- Zvezdaši uvek očekuju od ekipe da igrom zadovolji sve naše navijače. Zvezdaši najviše vole kad je što više Zvezdine dece u timu. Zvezdina deca maštaju o tome da igraju na prepunoj "Marakani". Mi ćemo u utorak nadam se imati prepunu "Marakanu" i pozivam sve zvezdaše da
