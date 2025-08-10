SVE VEĆI PROBLEMI ZA LEH: Povredio se još jedan igrač pred meč sa Crvenom zvezdom!
CRVENA zvezda je na dobrom putu da se plasira u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su pobedili Leh u Poznanju sa 3:1, a šampion Poljske na revanš u Beograd dolazi oslabljen.
Naime, nakon iformacije da se povredio vezista ove ekipe, sad se pojavio novi problem za trener Nilsa Frederiksena.
Starter iz prve utakmice Ali Golizadeh se povredio na treningu u subotu i male su šanse da zaigra na stadionu "Rajko Mitić".
- Ali Golizadeh je doživeo povredu tokom treninga i biće povrgnt testovima i dijagnostici. Više informacija, po pitanju dužine pauze i neophodnog tretmana, obezbedićemo kroz naredna dva dana - saopštio je Leh.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat, a možete pratiti na sportskim stranicama "Novosti".
