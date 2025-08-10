Fudbal

SVE VEĆI PROBLEMI ZA LEH: Povredio se još jedan igrač pred meč sa Crvenom zvezdom!

Časlav Vuković

10. 08. 2025. u 15:55

CRVENA zvezda je na dobrom putu da se plasira u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su pobedili Leh u Poznanju sa 3:1, a šampion Poljske na revanš u Beograd dolazi oslabljen.

СВЕ ВЕЋИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЛЕХ: Повредио се још један играч пред меч са Црвеном звездом!

FOTO: Profimedia

Naime, nakon iformacije da se povredio vezista ove ekipe, sad se pojavio novi problem za trener Nilsa Frederiksena.

Starter iz prve utakmice Ali Golizadeh se povredio na treningu u subotu i male su šanse da zaigra na stadionu "Rajko Mitić".

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

- Ali Golizadeh je doživeo povredu tokom treninga i biće povrgnt testovima i dijagnostici. Više informacija, po pitanju dužine pauze i neophodnog tretmana, obezbedićemo kroz naredna dva dana - saopštio je Leh.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat, a možete pratiti na sportskim stranicama "Novosti".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIRC, MILIONI I SEĆANJE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva žrtva je uzdrmani Kristal palas

VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas