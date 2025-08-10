SVE VEĆI PROBLEMI ZA LEH: Povredio se još jedan igrač pred meč sa Crvenom zvezdom!

CRVENA zvezda je na dobrom putu da se plasira u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su pobedili Leh u Poznanju sa 3:1, a šampion Poljske na revanš u Beograd dolazi oslabljen.

FOTO: Profimedia

Naime, nakon iformacije da se povredio vezista ove ekipe, sad se pojavio novi problem za trener Nilsa Frederiksena.

Starter iz prve utakmice Ali Golizadeh se povredio na treningu u subotu i male su šanse da zaigra na stadionu "Rajko Mitić".

- Ali Golizadeh je doživeo povredu tokom treninga i biće povrgnt testovima i dijagnostici. Više informacija, po pitanju dužine pauze i neophodnog tretmana, obezbedićemo kroz naredna dva dana - saopštio je Leh.

ℹ️ Podczas dzisiejszego treningu Ali Gholizadeh doznał urazu i przechodzi badania oraz diagnostykę.



Będziemy w stanie przekazać więcej informacji - odnośnie szacowanej przerwy czy sposobu leczenia - w ciągu najbliższych dwóch dni. pic.twitter.com/5msrkZMVmO — Lech Poznań (@LechPoznan) August 9, 2025

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat, a možete pratiti na sportskim stranicama "Novosti".

