PROBLEM ZA LEH: Šampion Poljske oslabljen dolazi na megdan Crvenoj zvezdi!
CRVENA zvezda je ostvarila dobar rezultat u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija protiv Leha u Poznanju (3:1). Crveno-beli su u odličnoj poziciji pred revanš, a to dodatno podgreva činjenica da će gosti oslabljeni doći u Beograd.
Vezista šampiona Poljske Filip Jagijelo propustiće utakmicu na stadionu "Rajko Mitić" zbog povrede.
- Filip ima povredu prvog stepena akromioklavikularnog zgloba. Nije ozbiljna povreda koja zahteva da bude odsutan na duži period. Preporuka je da bude oslobođen treninga sedam do 10 dana - izjavio je šef medicinskog tima Leha Rafal Hejna.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Do povrede je došlo sredinom drugog poluvremena u Poznanju, kada je igrač imao vazdušni duel sa Radetom Krunićem, a onda se nezgodno prizemljio.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat, a možete je pratiti na sportskim stranama "Novosti".
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA
09. 08. 2025. u 08:08
TUGA! Preminuo fudbaler iz Lajkovca kog je udario grom! Dragišino srce nije izdržalo
09. 08. 2025. u 11:30
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima
NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.
09. 08. 2025. u 09:17
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)