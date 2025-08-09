Fudbal

PROBLEM ZA LEH: Šampion Poljske oslabljen dolazi na megdan Crvenoj zvezdi!

Časlav Vuković

09. 08. 2025. u 14:58

CRVENA zvezda je ostvarila dobar rezultat u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija protiv Leha u Poznanju (3:1). Crveno-beli su u odličnoj poziciji pred revanš, a to dodatno podgreva činjenica da će gosti oslabljeni doći u Beograd.

ПРОБЛЕМ ЗА ЛЕХ: Шампион Пољске ослабљен долази на мегдан Црвеној звезди!

FOTO: Profimedia

Vezista šampiona Poljske Filip Jagijelo propustiće utakmicu na stadionu "Rajko Mitić" zbog povrede.

- Filip ima povredu prvog stepena akromioklavikularnog zgloba. Nije ozbiljna povreda koja zahteva da bude odsutan na duži period. Preporuka je da bude oslobođen treninga sedam do 10 dana - izjavio je šef medicinskog tima Leha Rafal Hejna.

Do povrede je došlo sredinom drugog poluvremena u Poznanju, kada je igrač imao vazdušni duel sa Radetom Krunićem, a onda se nezgodno prizemljio.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat, a možete je pratiti na sportskim stranama "Novosti".

