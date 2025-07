"SVAKI PUT MI KRENU SUZE, MIHA MI JE KAO BRAT"! Marko Arnautović otkrio kako je došao u Zvezdu (VIDEO)

Marko Arnautović najveće je pojačanje Crvene zvezde u 21. veku, sa šampionom Srbije potpisao je ugovor na dve godine, a danas je dao intervju za "Zvezda TV" gde je govorio o brojnim temama.

Austrijski reprezentativac otkrio je kako je došao u Beograd

- Posle sezone kad sam otišao na odmor, rekao mi je brat da je bilo mnogo ponuda, ali ja nisam nikad hteo o tome da pričam, pošto je bila duga sezona, želeo sam da odmorim. Kad sam bio u Milanu, pozvao me je brat i rekao mi je da je zvao Zvezdan Terzić.

Rekao sam okej, hajde da popričamo sa njim i za sat vremena je sve bilo rešeno. Pre toga sam rekao da sam za i nakon tri sata mi je brat rekao da u ponedeljak letim za Beograd. Tako da je sve bilo rešeno brzo - rekao je Arnautović.

Osvrnuo se na meč Intera i Zvezde u Ligi šampiona.

Pitao me je Inzagi šta ćeš raditi ako daš gol, odgovorio sam da neću ništa da uradim i da se neću radovati kao inače kada postignem gol, ali bilo mi je drago da sam igrao protiv Zvezde. Svi su bili tu, popričao sam i sa igračima, stručnim štabom. Bog je rekao ako možeš da daš jedan protiv, sad ćeš da daješ za Zvezdu - naveo je napadač.

Navijači su ga dočekali kao svetsku zvezdu, što je oduševilo Arnautovića.

- Sve ono sa navijačima, oduševilo me je. Ovo je bio moj san, što sam došao. Sad sam tu. Mnogo sam sretan. Ja sam došao da pričam na terenu, a ne pred kamerama. Jedva čekam da treniram sa ekipom, Ovde možemo da uradimo mnogo stvari.

Dok je govorio o Siniši Mihajloviću emocije su ga preplavile.

- Meni je sad teško. Meni krene suza i sad kad vidim onaj klip. On je meni kao brat, otac. Bio sam danas sa porodicom i gledali smo klip oko 100 puta. Svaki put kada gledam, meni krene suza. Ne mogu da opišem kakav sam odnos imao sa njim. Kao brat. Kao otac. Drug. On je sve bio za mene. Kada sam došao pitao sam ovde ljude šta ima da mogu da idem i vidim da ste mu dali. Dali ste mu tribinu. VIP deo.

Kada sam silazio dole, meni je tu došla energija. Sada se naježim, kada pričam o njemu hvata me emocija. Mi smo pričali dosta o Zvezdi, dosta puta sam bio u bolnici, u kući uvek smo pričali o Zvezdi. Zamolio me jednu stvar da dođem u Zvezdu. Tako je hteo on, tako je hteo Bog. Hteo sam ovo da mu dam i daću sve od sebe - ispričao je Arnautović.

