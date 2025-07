SRAMAN POTEZ SRPSKOG FUDBALERA! Evo kako je Đorđe Ivanović udario igrača Partizana (VIDEO)

Pojavio se novi snimak velike gužve posle utakmice Partizana i AEK-a

FOTO: M. Vukadinović

A u toj gužvi viđena su i po dva crvena kartona na obe strane, gde su najviše pažnje privukli oni koje su dobili golman crno-belih Marko Milošević i krilni napadač AEK-a Đorđe Ivanović.

Doskorašnjeg napadača Čukaričkog su optužili da je uhvatio za uvo jednog igrača Partizana, što je i sam u izjavi potvrdio, da bi se u međuvremenu pojavio snimak iza gola na kom se vidi kako je Ivanović stavio ruku na glavu Stefana Petrovića - nakon čega je nastao haos.

Đorđe Ivanović ima i svoju verziju cele priče:

- Ne bih ništa vruće glave da pričam i nešto da kažem, pa sutra da se kajem zbog toga. Bilo je tako, ali to što je rekao Milošević je istina. U smislu da to nije bio intenzitet. Pre toga je on mene uhvatio za ruke, nisam to dozvolio. Nisam hteo da se bijem. Oni su hteli možda da skrenu pažnju sa toga što su izgubili utakmicu, pa su napravili frku, pogotovu golman. Šta se sve dešava tokom utakmice... - poručio je Đorđe Ivanović.

A golman Partizana Marko Milošević je optužio Ivanovića za kompletan haos.

- Ne znam zašto mi je dao crveni karton, bukvalno sam razdvajao igrače. Ivanović je uhvatio nekog za uvo, a ja sam prišao da razdvojim", rekao je Milošević.

