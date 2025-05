PIŠE ISTORIJU: Atletiko "blindirao" trenera

Ernesto Valverde ostaje trener fudbalera Atletik Bilbaoa i sledeće sezone, saopštio je danas klub iz španske pokrajine Baskija.

FOTO: EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

Kako je navedeno na sajtu kluba, Valverde (61) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2026. godine.

Iskusni stručnjak je već rekorder po broju utakmica na klupi "lavova" jer je klub u ukupno tri mandata vodio na 451 utakmici.

Valverde je prvi put vodio Atletik od 2003. do 2005, zatim od 2013. do 2017, da bi u trećem mandatu došao 2022. godine. Sa klubom je prošle sezone osvojio Kup kralja, a ove je stigao do plasmana u Ligu šampiona.

