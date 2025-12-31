"ON JE IDIOT" Tramp opleo po Kelogu zbog pohvala Zelenskom
Američki predsednik Donald Tramp nazvao je svog specijalnog izaslanika Kita Keloga "idiotom" jer je u razgovoru sa njim nazvao Vladimira Zelenskog "hrabrim".
O tome piše Njujork tajms.
Napominje se da se ovaj dijalog održao ubrzo nakon Minhenske bezbednosne konferencije u februaru.
Tada je Kelog, u razgovoru sa Trampom, opisao Zelenskog kao "hrabrog" i "borbenog".
- On je idiot - rekao je Tramp svojim savetnicima o Kelogu nakon razgovora.
