"ON JE IDIOT" Tramp opleo po Kelogu zbog pohvala Zelenskom

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je svog specijalnog izaslanika Kita Keloga "idiotom" jer je u razgovoru sa njim nazvao Vladimira Zelenskog "hrabrim".

O tome piše Njujork tajms.

Napominje se da se ovaj dijalog održao ubrzo nakon Minhenske bezbednosne konferencije u februaru.

Tada je Kelog, u razgovoru sa Trampom, opisao Zelenskog kao "hrabrog" i "borbenog".

- On je idiot - rekao je Tramp svojim savetnicima o Kelogu nakon razgovora.

