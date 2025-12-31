Svet

"ON JE IDIOT" Tramp opleo po Kelogu zbog pohvala Zelenskom

Novosti online

31. 12. 2025. u 17:50

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je svog specijalnog izaslanika Kita Keloga "idiotom" jer je u razgovoru sa njim nazvao Vladimira Zelenskog "hrabrim".

ОН ЈЕ ИДИОТ Трамп оплео по Келогу због похвала Зеленском

Foto Tanjug/AP/Matthias Schrader

O tome piše Njujork tajms.

Napominje se da se ovaj dijalog održao ubrzo nakon Minhenske bezbednosne konferencije u februaru.

Tada je Kelog, u razgovoru sa Trampom, opisao Zelenskog kao "hrabrog" i "borbenog".

- On je idiot - rekao je Tramp svojim savetnicima o Kelogu nakon razgovora.

BONUS VIDEO: Advokat Saša Rajković o presudi Andrijani Nešić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu