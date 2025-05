"NAŠA ŽELJA JE..." Amorim progovorio o budućnosti Bruna Fernandeša u Mančester junajtedu

Trener Mančester Junajteda Ruben Amorim rekao je danas da je želja svih u klubu da Bruno Fernandeš ostane na Old Trafordu uprkos brojnim unosnim ponudama koje ima.

FOTO: Profimedia

Prethodnih dana mediji su pisali da su za angažovanje kapitena "crvenih đavola" zainteresovani Real, Barselona i saudijski Al Hilal.

- Želimo da Bruno ostane, on je vrhunski fudbaler, igrač svetske klase. Potrebni su nam vrhunski fudbaleri u timu. On je lider ekipe i kapiten i zaista nam je mnogo važan. Normalno je da postoje klubovi koji žele da ga dovedu, ali naša želja je da ostane ovde, i on, ali i Alehandro Garnačo, rekao je Amorim na današnjoj konferenciji za medije.

Mančester Junajted je prošle nedelje u prvom meču polufinala kao gost pobedio 3:0, a Fernandeš je dao dva gola, od kojih jedan sa penala.

Fernandeš (30) je i ove sezone, kao i prethodnih, najbolji igrač "đavola", dao je 19 golova i upisao 18 asistencija na 52 utakmice u svim takmičenjima. Januara 2020. godine Fernandeš je stigao u Mančester Junajted iz lisabonskog Sportinga u transferu teškom 80 miliona evra.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“