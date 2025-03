ZBOG OVOGA NIJE USPEO U ZVEZDI: Majka bivšeg napadača kog je trenirao Barak Bahar na Izraelca bacila čini!

Majka Bena Sahara, Batja, napadača koga je Barak Bahar svojevremeno trenirao, tvrdi da je zbog lošeg odnosa izraelskog startega prema njenom sinu – na njega je bacila čini.

FOTO: M. Vukadinović

- Pre nekoliko godina sam poslala poruku Gaju Carfatiju, pomoćniku Baraka Bahara da će ispaštati za ono što je uradio Benu Saharu. Rekla sam im da dobro zapamte to ime, jer ću baciti čini na njih, a onda će karma da uradi svoje. I poručila sam mu da prenese Baharu to. Vidite godinama kasnije da im ništa ne polazi za rukom. U Srbiji je Bahar bio loš, kao i sada. Sve to je poruka iz raja. Rekla sam im to, upozorila sam ih - rekla je Batja Sahar za “5 on Air”, i tvrdila da su joj se ljudi javljali u nameri da je ubede da povuče čini.

- Molili su me da to učinim, ali ne želim – još uvek sam ljuta. Povredio mi je sina. Sedela sam kući i molila se da Makabi Haifa ne osvoji titulu. Krivo mi je zbog navijača tog kluba koji su sjajni, ali Baharu to ne mogu da zaboravim.

