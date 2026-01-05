Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

05. 01. 2026. u 08:00 >> 08:47

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas dve utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

20.00 Nigerija - Mozambik UG 3+ (1,90)

21.00 Lester - VBA UG 3+ (2,10)

 Ukupna kvota: 3,99

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: Ovo je velika, zajednička pobeda!

VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"