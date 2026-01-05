Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

05. 01. 2026. u 08:54

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

18.30 Galatasaraj - Trabzonspor GG (1,66)

20.45 Monpelje - Dankerk GG (1,92)

Ukupna kvota: 3,18

 

