Povratak DŽejka Pola! Evo protiv koga će se Amerikanac boriti

Nakon što je Džejk Pol "popio" nokaut od Entonija Džošuse nije se vraćao u ring zbog slomljene vilice, međutim sada je došlo vreme za povratak.

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Pol je tada pretrpeo poraz prekidom u šestoj rundi, a tokom borbe je na dva mesta slomio vilicu. Zbog ozbiljne povrede morao je da prođe kroz nekoliko operacija, pre nego što je u oktobru najavio povratak profesionalnom boksu.

- Sedrik me je prozivao pre dve godine, nakon što je nokautirao protivnika za devet sekundi. E pa, sada će dobiti svoju priliku. Nisam u najboljoj formi, vilica mi još nije potpuno oporavljena i nemam svetske titule u kik-boksu kao ti. Ali ovo nije kik-boks, prijatelju, već boks - poručio je Pol.

Pol u profesionalnoj bokserskoj karijeri ima skor od 12 pobeda i dva poraza, a jedini su mu naneli Tomi Fjuri i Entoni Džošua. Sa druge strane, Kamerunac po rođenju, a Francuz po državljanstvu, Sedrik Dumbu, dvostruki je svetski šampion u kik-boksu, sa učinkom od 75 pobeda, sedam poraza i jednog nerešenog ishoda, uz čak 45 nokauta.

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