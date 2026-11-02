"To me posebno raduje" - Penjaroja u prvi plan izdvojio dve stvari iz pobede nad Klužom
Uspeli su crno-beli da savladaju i rumunski tim.
Košarkaši Partizana zadržali su maksimalan učinak u ABA ligi, pošto su danas u 6. kolu pobedili Kluž sa 97:77 (34:18 23:31 19:17 21:11). Posle dva poraza na gostovanjima u duplom kolu Evrolige (Asvel i Žalgiris), ovaj trijumf došao je u idealnom trenutku, a posebno je značajan zbog jednog detalja - povratka kapitena Vanje Marinkovića (29).
Bio je iskusni bek deset meseci van terena, zbog teške povrede i operacije Ahilove tetive, a ovo mu je bila prva utakmica još od 23. januara i duela sa Hapoelom iz Tel Aviva. Postigao je osam poena, od čega dve trojke, imao je i dva skoka, a sada je najbitnije da polako uhvati i takmičarski ritam.
Trener Đoan Penjaroja (53) je ujedno dobio opciju više u napadu, što će mu svakako značiti u nastavku sezone.
- Srećan sam zbog dve stvari. Prva je pobeda i to u ne baš normalnom terminu. Ponedeljak, rani termin, nova dvorana, a igrali smo protiv izuzetno dobrog napadačkog tima. Drugo, što je i važnije, drago mi je zbog našeg kapitena Vanje. Vratio se košarci posle teške povrede. To je lepa vest i jako bitna za našu crno-belu porodicu - poručio je Penjaroja.
Crno-beli će sada imati tri dana da se spreme za novi evroligaški izazov, pošto će u petak dočekati Makabi iz Tel Aviva u Areni (20.45).
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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