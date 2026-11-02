Vanja otvorio dušu posle teškog perioda: Košarka me mesecima nije zanimala...
Kapiten Partizana se vratio na teren nakon deset meseci pauze.
Važan dan za KK Partizan i njegove navijače - kapiten Vanja Marinković (29) se napokon vratio na teren! Posle pauze od čak deset meseci zbog teške povrede i operacije Ahilove tetive, srpski reprezentativac je protiv Kluža u 6. kolu ABA lige proveo na parketu nešto više od 16 minuta, a postigao je osam poena i upisao dva skoka.
Poslednji meč je sjajni šuter odigrao još 23. januara, protiv Hapoela iz Tel Aviva. Tada su crno-beli bili domaćini u Minhenu, uspeli su da nadoknade minus od čak 27 poena i dođu do produžetka, nakon čega su i slavili sa 104:101. Međutim, u poslednjoj sekundi regularnog dela iskusni bek se neugodno okliznuo i odmah je bilo jasno da situacija nije dobra.
Ubrzo nakon toga je i operisan u Finskoj, nakon čega je usledio dug period opravka i rehabilitacije.
- Bilo mi je teško samo tog dana kada sam se povredio. Već sutradan sam prihvatio situaciju takvu kakva jeste. Gledao sam da se operišem na najboljem mestu i da proces rehabilitacije odradim maksimalno posvećeno. Svaki dan mi je bio ispunjen i vezan za nogu. Mislio sam da će mi odsustvo teže pasti, ali pošto sam se brzo operisao i odmah krenuo u rad sa svojim trenerom, samo sam se na to fokusirao, kao i na privatan život. Izbegao sam svu tu tenziju i to mi je baš prijalo - rekao je Marinković.
Prošao je vanja kroz turbulentan period sa celom ekipom, jer je minula sezona bila neuspešna i završena je bez ijednog osvojenog trofeja. Posebno je napeto bilo na relaciji sa navijačima, kada je čuveni trener Željko Obradović podneo ostavku.
- Prošla sezona je bila jako teška, meni možda i najteža u karijeri, zbog povreda i svega što se dešavalo. Sada je to iza mene. Tokom ovih meseci baš sam se trudio da budem skroz van košarke i verujte mi da mi je to mnogo prijalo. Gledao sam Partizan, ali uopšte nisam pratio košarku generalno. Bavio sam se drugim stvarima i "očistio" glavu. Sigurno će ponovo doći period sa previše informacija i utakmica, ali trenutno mi je super - objasnio je Marinković.
On je dodao da je protiv Kluža ima imao neobičan osećaj, pogotovo kada je trebalo da uđe u igru.
- Nekako sam izgubio taj osećaj za sve, ali sada je sve u redu. Dugo sam bio u autu i stvarno mi je drago što sam se vratio. Dobro se osećam, noga je kako treba - naglasio je Marinković, pa nastavio:
- Forma je još uvek daleko. Fizički sam dobro i mislim da mogu da igram i više od ovih 15-20 minuta. Međutim, osećaj za prostor, za koš, odluka kada šta treba da se uradi na terenu — to se smanjilo i nestalo. Trebaće mi period privikavanja na ritam utakmica, na sastanke i prostor.
Crno-beli su i bez njega solidno startovali u Evroligi, trenutno su na učinku od četiri pobede i pet poraza, iako je moglo da bude drugačije, da nije ispuštena pobeda protiv Asvela u poslednjih pet minuta.
- Ekipa izgleda super. Momci se bore, imaju sjajnu energiju i vide se velika želja i žar. Izgubili smo neke utakmice koje možda nismo trebali, ali kad se vrate Džekiri i Vilis, imaćemo roster od 16-17 igrača. To je već dubok tim, u kom svako može da pomogne na svoj način. Moramo da iskoristimo ovaj period od nekoliko vezanih mečeva kod kuće i da pred našim navijačima ostvarimo što više pobeda - zaključio je Marinković.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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