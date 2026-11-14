VELJKO RAŽNATOVIĆ NE ODUSTAJE POSLE SKANDALA U VRTIĆU: Je l' vam sad malo jasnije gde je nastao problem? (FOTO)

VELjKO Ražnatović, bokser i sin Svetlane Cece Ražnatović, nastavio je sa oglašavanjem nakon što je izbio skandal zbog kostima bubamare sa suknjicom koji je njegov najmlađi sin Isaija nosio u vrtiću u Titelu.

Foto: Printscreen/Instagram/ac3isb4ck

Sin Svetlane Cece Ražnatović sada je objavio niz fotografija i poruka kojima je pokušao da objasni zbog čega smatra da je postupak vaspitača bio neprimeren, a posebno se osvrnuo na razlike između kostima za dečake i devojčice.

Veljko je na svom Instagram profilu podelio nekoliko objava drugih korisnika u kojima su prikazani različiti kostimi bubamare, insistirajući na tome da nije sporno da dečak bude maskiran u ovog insekta, već da nosi suknjicu.

Na jednoj od fotografija prikazan je dečak u crvenoj majici sa crnim tufnama, crnim pantalonama i krilima bubamare, uz natpis:

– Ovo je kostim bubamare za dečake.

Foto: Printscreen/Instagram

U objavi koju je podelio navedeno je i da „suknjica nije za dečake“.

Veljko je potom objavio i ilustraciju na kojoj su upoređeni kostimi za dečake i devojčice. Na jednoj strani prikazan je dečak sa crvenim plaštom, a na drugoj devojčica u crvenoj haljinici sa tufnama.

Foto: Printscreen/Instagram

Usledila je još jedna fotografija na kojoj su prikazana dva dečaka obučena u različite kostime bubamare, jedan sa suknjicom, a drugi u pantalonama, uz pitanje:

– Je l' vam sad malo jasnije gde je nastao problem?

Foto: Printscreen/Instagram

„Ponoviću, svako ima pravo da se oblači kako želi, ali...“

Nakon fotografija, Ražnatović je objavio i opširnu poruku u kojoj je izneo svoj stav o vaspitavanju dece, slobodi oblačenja i sadržajima koji se uvode u predškolske ustanove.

– Ponoviću. Postoje feminizirani muškarci i maskuline žene, i to nije ništa novo niti sporno. Svako ima pravo da se oblači i izražava onako kako želi. Međutim, to ne znači da deci treba predstavljati kao normu da se dečak oblači kao devojčica ili obrnuto. Lični izbori odraslih su jedno, a sadržaji koji se uvode u programe vrtića nešto sasvim drugo. Svako neka radi kako želi, ali ovo ne sme biti deo programa u vrtićima. Kada se takve ideje nameću deci kroz obrazovne programe, onda više ne govorimo o ravnopravnosti, već o promovisanju određene ideologije – poručio je Veljko.

Foto: Printscreen/Instagram

Tu se nije zaustavio, već je podelio i objavu u kojoj se govori o tradicionalnim vrednostima, srpskom identitetu i vaspitanju dece.

– Decu treba da učimo iskonskim vrednostima, poštovanju svojih korena, tradicije, srpskog identiteta i prirodnom razumevanju muškog i ženskog pola. Zato vrtić mora da bude mesto vaspitanja i zdravih temelja, a ne prostor za zbunjivanje dece – navodi se u poruci koju je preneo na svom profilu.

Foto: Printscreen/Instagram

Pokrenuo peticiju, oglasili se iz vrtića

Podsetimo, sve je počelo zbog kostima bubamare. Čitava drama počela je kada je Bogdana Ražnatović došla po sina u vrtić u Titelu i zatekla ga obučenog u kostim bubamare, čiji je deo bila crvena suknjica od tila. Veljko je odmah reagovao na Instagramu, tvrdeći da vaspitači nisu napravili razliku između kostima za dečake i devojčice. Izrazio je nezadovoljstvo zbog objašnjenja da deca mogu slobodno da biraju kostime i da se tokom igre takva podela ne pravi.

On je potom najavio da će sva tri sina ispisati iz vrtića, ističući da kao roditelj ima pravo da odlučuje o njihovom vaspitanju. Pokrenuo je i peticiju kojom traži odgovornost i jasnija pravila u predškolskim ustanovama. Nakon njegovog obraćanja oglasili su se i zaposleni u vrtiću, koji su objasnili da je reč o dečjoj igri i da mališani od dve godine ne doživljavaju odeću i kostime na isti način kao odrasli.

Foto: Printscreen/Instagram

– Izbor suknjice kao dela kostima bubamare kod deteta od dve godine predstavlja spontani izbor u igri i priliku za istraživanje. Dete u ovom uzrastu ne pridaje odeći i kostimima rodna i društvena značenja na način na koji to čine odrasli – naveli su iz kolektiva vrtića.

Veljku su podršku pružili i članovi porodice, među kojima su supruga Bogdana, majka Ceca i sestra Anastasija. Bogdana je javno poručila: "Priča koja treba daleko da se čuje. Ne kvarite našu decu!

Slučaj je izazvao brojne polemike i podelio javnost. Dok jedni podržavaju Ražnatovića i smatraju da roditelji imaju pravo da zahtevaju drugačiji pristup vaspitanju, drugi ističu da je reč o bezazlenoj dečjoj igri.

(Kurir)