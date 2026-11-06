OTKRIVENO KO JE NOVI DŽEJMS BOND? Neočekivani favorit za ulogu slavnog agenta

IZBOR novog Džejmsa Bonda navodno je ušao u završnu fazu, a jedan od kolega glumca Džoša O’Konora uveren je da je upravo njemu pripala prestižna uloga britanskog tajnog agenta. Kako tvrdi izvor, glumac je navodno već potvrdio da će postati novi agent 007.

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Dok uzbuđenje raste zbog pitanja ko će biti sledeći glumac koji će poneti čuveni pištolj „Valter PPK“, jedan od O’Konorovih kolega iz pozorišta tvrdi da zna odgovor.

O’Konor je do prošle subote igrao u predstavi „Zlatni dečko“ (Golden Boy) u pozorištu Almeida, u londonskom Islingtonu. Bila je to njegova prva pozorišna uloga posle čak 11 godina.

Glumac je nastupao zajedno sa Ričardom Flismanom, Džejsonom Barnetom, Danijelom Mejsom i Hejli Skvajrs, a njegova interpretacija talentovanog violiniste koji postaje profesionalni bokser naišla je na odlične kritike.

Međutim, jedan član glumačke ekipe navodno je tokom večernjeg izlaska u londonskom Sohu, u sredu uveče, otkrio da mu se O’Konor poverio kako je dobio ulogu Džejmsa Bonda.

„Slučajno sam se susreo sa jednim od Džoševiih kolega iz predstave 'Zlatni dečko' u pabu French House. Mnogi su ga prepoznavali i prilazili da se fotografišu s njim, pa smo sasvim slučajno počeli da razgovaramo u jednom uglu“, ispričao je izvor za People.

„Odjednom, posle nekoliko čaša piva, izleteo je sa tvrdnjom da je Džoš sledeći Džejms Bond. Rekao sam da je to samo nagađanje, ali on je insistirao da je upravo Džoš izabran. Tvrdio je da mu je Džoš poverio da je dobio ulogu tokom proslave nakon završetka izvođenja predstave, na Noć veštica. Bio sam zapanjen koliko je otvoreno govorio o svemu tome. Očigledno je veoma ponosan na Džoša i na to šta bi uloga Bonda značila za njegovu karijeru“, dodao je izvor.

Neočekivani favorit za ulogu slavnog agenta

Džoš O’Konor važi za jednog od manje očekivanih kandidata za ulogu 007. Među favoritima se pominju i Džek Louden, zvezda serije „Spori konji“ (Slow Horses), kao i Kalum Tarner, poznat po seriji „Gospodari vazduha“ (Masters of the Air).

Nakon školovanja na pozorišnoj akademiji Bristol Old Vik, O’Konor se prvi put pojavio na televiziji 2012. godine, u jednoj epizodi detektivske serije „Luis“ (Lewis). Filmski debi ostvario je 2017. godine u ostvarenju „Božja zemlja“ (God's Own Country), koje mu je donelo pohvale kritike.

Režiser Frensis Li, dobitnik nagrade za najbolju režiju u kategoriji svetskog filma na Sandens festivalu za ovu romantičnu dramu, opisao ga je kao „jednog od retkih glumaca koji zaista mogu da se transformišu u bilo koji lik“.

Dve godine kasnije, O’Konor je dobio ulogu princa Čarlsa u trećoj sezoni serije „Kruna“ (The Crown). Ta uloga donela mu je veliku popularnost, ali i nagradu Emi za najboljeg glumca 2021. godine.

Olivia Kolman, koja je u popularnoj Netfliksovoj seriji igrala kraljicu Elizabetu, nije krila oduševljenje njegovim talentom.

„Zaista sam uživala gledajući ga i diveći se tome kako postaje lik koji tumači. Krhkost, sjaj, snaga, sumnja – sve je to prisutno u jednom trenutku. Svaka scena koju smo zajedno snimali postala mi je omiljena“, izjavila je glumica.

(Kurir)