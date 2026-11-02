MUZIČKI PRIJATELJI PODRŽALI FOLK ZVEZDU NA PRVOM KONCERTU: Vlado Kalember i "Srebrna krila“ među gostima Ace Lukasa (FOTO)
MEĐU brojnim prijateljima i gostima koji su večeras došli da podrže folk zvezdu Acu Lukasa, na prvom od tri velika solistička koncerta u Beogradskoj areni, bili su i Vlado Kalember i članovi grupe „Srebrna krila“.
Poznati muzičar i članovi njegovog benda pridružili su se onima koji su želeli da budu uz folk zvezdu na početku trodnevnog koncertnog druženja sa publikom, koje se tradicionalno organizuje povodom njegovog rođendana.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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