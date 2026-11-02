MUZIČKI PRIJATELJI PODRŽALI FOLK ZVEZDU NA PRVOM KONCERTU: Vlado Kalember i "Srebrna krila“ među gostima Ace Lukasa (FOTO)

Poznati muzičar i članovi njegovog benda pridružili su se onima koji su želeli da budu uz folk zvezdu na početku trodnevnog koncertnog druženja sa publikom, koje se tradicionalno organizuje povodom njegovog rođendana.

Foto: ATA Images/A. A.

Njihov dolazak bio je još jedna potvrda dugogodišnjih muzičkih poznanstava i prijateljstava na estradi.

Foto: ATA Images/A. A.

Lukas će već sutra, u utorak, 3. novembra, održati drugi koncert, koji će ujedno biti i njegovo rođendansko slavlje.