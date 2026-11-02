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MUZIČKI PRIJATELJI PODRŽALI FOLK ZVEZDU NA PRVOM KONCERTU: Vlado Kalember i "Srebrna krila“ među gostima Ace Lukasa (FOTO)

Dušan Cakić

02. 11. 2026. u 22:47

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MEĐU brojnim prijateljima i gostima koji su večeras došli da podrže folk zvezdu Acu Lukasa, na prvom od tri velika solistička koncerta u Beogradskoj areni, bili su i Vlado Kalember i članovi grupe „Srebrna krila“.

МУЗИЧКИ ПРИЈАТЕЉИ ПОДРЖАЛИ ФОЛК ЗВЕЗДУ НА ПРВОМ КОНЦЕРТУ: Владо Калембер и Сребрна крила“ међу гостима Аце Лукаса (ФОТО)

Foto: ATA Images/A. A.

Poznati muzičar i članovi njegovog benda pridružili su se onima koji su želeli da budu uz folk zvezdu na početku trodnevnog koncertnog druženja sa publikom, koje se tradicionalno organizuje povodom njegovog rođendana.

Foto: ATA Images/A. A.

Njihov dolazak bio je još jedna potvrda dugogodišnjih muzičkih poznanstava i prijateljstava na estradi.

Foto: ATA Images/A. A.

Lukas će već sutra, u utorak, 3. novembra, održati drugi koncert, koji će ujedno biti i njegovo rođendansko slavlje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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