Poznati

ENERGIJA NA VRHUNCU: Aca Lukas započeo trodnevni muzički spektakl (FOTO)

Dušan Cakić

02. 11. 2026. u 22:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FOLK zvezda Aca Lukas održao je večeras prvi od tri velika solistička koncerta u Beogradskoj areni, kojima tradicionalno obeležava svoj rođendan

ЕНЕРГИЈА НА ВРХУНЦУ: Аца Лукас започео тродневни музички спектакл (ФОТО)

Foto: ATA Images/A. A.

Pred brojnom publikom, pevač je još jednom pokazao zbog čega njegove nastupe prate veliko interesovanje i zašto se njegove pesme godinama pevaju uglas.

Veče je proteklo u znaku njegovih najvećih hitova, među kojima su „Pao sam na dno“, „Lešće“, „Kuda idu ljudi kao ja“ i „Kafana na Balkanu“, ali i brojnih drugih pesama koje su obeležile njegovu karijeru. Publika je od prvih taktova bila raspoložena za pesmu, a Arena je odzvanjala dobro poznatim melodijama.

Foto: ATA Images/A. A.

Posebnu pažnju privukli su i prijatelji koji su došli da podrže Lukasa.

Foto: ATA Images/A. A.

Među njima su bili Vlado Kalember i članovi grupe „Srebrna krila“, koji su svojim dolaskom uveličali ovo muzičko veče.

Foto: ATA Images/A. A.

Ovo je, međutim, tek početak trodnevnog druženja sa publikom. Već sutra, u utorak, 3. novembra, Lukas će održati drugi koncert, koji će ujedno biti i njegovo rođendansko slavlje, dok ga očekuje još jedno veče pred beogradskom publikom.

Foto: ATA Images/A. A.

Nakon završetka večerašnjeg nastupa, Lukas je za „Večernje novosti“ kratko sumirao utiske, ne krijući zadovoljstvo zbog odziva publike.

- Puna Arena, energija na vrhuncu - poručio je pevač.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)

Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)