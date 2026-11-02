ENERGIJA NA VRHUNCU: Aca Lukas započeo trodnevni muzički spektakl (FOTO)

FOLK zvezda Aca Lukas održao je večeras prvi od tri velika solistička koncerta u Beogradskoj areni, kojima tradicionalno obeležava svoj rođendan

Foto: ATA Images/A. A.

Pred brojnom publikom, pevač je još jednom pokazao zbog čega njegove nastupe prate veliko interesovanje i zašto se njegove pesme godinama pevaju uglas.

Veče je proteklo u znaku njegovih najvećih hitova, među kojima su „Pao sam na dno“, „Lešće“, „Kuda idu ljudi kao ja“ i „Kafana na Balkanu“, ali i brojnih drugih pesama koje su obeležile njegovu karijeru. Publika je od prvih taktova bila raspoložena za pesmu, a Arena je odzvanjala dobro poznatim melodijama. Foto: ATA Images/A. A.

Posebnu pažnju privukli su i prijatelji koji su došli da podrže Lukasa. Foto: ATA Images/A. A.

Među njima su bili Vlado Kalember i članovi grupe „Srebrna krila“, koji su svojim dolaskom uveličali ovo muzičko veče. Foto: ATA Images/A. A.

Ovo je, međutim, tek početak trodnevnog druženja sa publikom. Već sutra, u utorak, 3. novembra, Lukas će održati drugi koncert, koji će ujedno biti i njegovo rođendansko slavlje, dok ga očekuje još jedno veče pred beogradskom publikom. Foto: ATA Images/A. A.

Nakon završetka večerašnjeg nastupa, Lukas je za „Večernje novosti“ kratko sumirao utiske, ne krijući zadovoljstvo zbog odziva publike.

- Puna Arena, energija na vrhuncu - poručio je pevač.

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