UZBUĐENA SAM I RADUJEM SE: Sanja Vučić postaje stalni član žirija "Zvezda Granda" (FOTO)

VELIKA promena očekuje se u novoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, budući da je posle čak 12 godina diva narodne muzike Ana Bekuta, napustila mesto u žiriju, a na njenu poziciju stiže mlada muzička zvezda Sanja Vučić.

Foto: Privatna arhiva

Sanja će od naredne sezone postati stalni član žirija, čime će dobiti priliku da se u novoj ulozi predstavi gledaocima popularnog takmičenja. Sanja je već dobro poznata svima koji prate „Zvezde Granda“, budući da je u prethodnom periodu nekoliko puta uskakala kao zamena za nekog od članova žirija.

Sada će, međutim, njena uloga biti znatno značajnija. Sanja će se pridružiti Snežani Đurišić, Aleksandru Miliću Miliju, Svetlani Ceci Ražnatović, Dari Bubamari, Draganu Kojiću Kebi i Đorđu Davidu, koji će i u narednoj sezoni činiti deo poznatog žirijskog sastava. Foto: Privatna arhiva

Pevačica je i sama potvrdila da će se od naredne sezone naći u stalnoj postavi, ne krijući da joj ovaj novi angažman donosi veliko uzbuđenje. Iako je već imala priliku da sedi za žirijskim stolom, stalna uloga donosi joj potpuno novu odgovornost, ali i priliku da svojim iskustvom i energijom doprinese takmičenju.

- Zvanično mogu da kažem da sam od naredne sezone u „Zvezdama Granda“ i biću stalni član žirija. Jako sam uzbuđena, to su neke vrlo zanimljive i simpatične novine i to me izuzetno raduje – rekla je mlada zvezda.

Njen dolazak u stalni sastav svakako će biti jedna od najvećih novina pred početak nove sezone, dok će odlazak Ane Bekute označiti kraj jedne duge etape. Pevačica je više od jedne decenije bila jedno od prepoznatljivih lica žirija, a njen odlazak predstavljaće veliku promenu za vernu publiku ovog takmičenja. Foto: Privatna arhiva

Posle 12 godina, žiri „Zvezda Granda“ tako dobija novo lice, a Sanja će, nakon povremenih gostovanja i zamena, ovoga puta dobiti priliku da zauzme stalno mesto za žirijskim stolom.

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