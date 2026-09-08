NE GUBIMO ONO ŠTO NAS ČINI OVAKVIMA: "Magla" bend posle velikih koncerata otvara novo poglavlje i predstavlja novi album (FOTO)
POSLE velikih koncerata u Plavoj dvorani Sava centra, koji su predstavljali važnu prekretnicu u njihovoj karijeri, "Magla" bend zakoračio je u novu fazu svog muzičkog puta.
Grupa, koja već 18 godina gradi prepoznatljiv izraz na domaćoj sceni, publici predstavlja novi album „Krive Drine“, koji će u narednom periodu biti objavljivan postepeno.
Prve dve pesme, „Čuvam je“ i „Dogodine“, već su dostupne slušaocima, dok će u nastavku biti predstavljeno još osam numera. Ideja je da publika ima priliku da se korak po korak upozna sa novim zvukom „Magle“, ali i sa emocijom koju donosi njihov novi materijal.
Posebno mesto u čitavoj priči zauzima simbolika bonsaija, koja prati album „Krive Drine“. Iako raste u ograničenim uslovima i prolazi kroz brojne izazove, ovo drvo uspeva da se razvija, opstaje i ostane snažno. Upravo u tome članovi benda prepoznaju paralelu sa sopstvenim muzičkim putem. Godine rada, različite okolnosti i brojna iskustva ostavili su trag, ali su istovremeno oblikovali „Maglu“ u bend kakav je danas.
Za frontmena Vladana Savića, međutim, on nam i kaže da samo ime grupe oduvek je nosilo posebnu težinu.
- Magla je osećaj. Ne vidi se jasno, ali se oseća. Kao ljubav, kao dom, kao uspomena kojoj se vraćaš kada zatvoriš oči.
Prema njegovim rečima, „Krive Drine“ kroz motiv bonsaija govore o ljudima i životu, o promenama koje dolaze s vremenom i o svim okolnostima koje nas oblikuju.
- Nove pesme tako postaju deo jedne šire priče o trajanju, prilagođavanju i snazi da se, bez obzira na sve, ostane svoj. Objavljivanjem prve dve numere, priča o albumu „Krive Drine“ tek je započela, a publika će u narednom periodu imati priliku da otkriva preostalih osam pesama, jednu po jednu. Bonsai stoji kao simbol svega što je novi album Magle postao: ukorenjenost, trajanje, emocija, skromnost, toplina i snaga da ostaneš svoj čak i kada te život savije – zaključio nam je Vlada.
Novi materijal tako donosi poglavlje u kojem se iskustvo dosadašnjeg rada prepliće sa novim zvukom, a „Magla“ još jednom pokazuje da se i posle 18 godina muzičkog trajanja može krenuti u nešto novo, bez odricanja od onoga što ih je sve ove godine činilo prepoznatljivim.
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