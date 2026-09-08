NEMA KANTARA DA IZMERI MOJU SREĆU I RADOST: Dragan Kojić Keba uskoro postaje deda, sin Igor i snajka Nikolina čekaju prvu prinovu (FOTO)

NAJVEĆA želja folk zvezde Dragana Kojića Kebe uskoro će se ostvariti, postaće deda.

Foto: Privatna arhiva

Njegov sin Igor Kojić potvrdio je da je njegova izabranica Nikolina Šaponja u drugom stanju, a vest o prinovi posebno je obradovala poznatog pevača, koji nije krio koliko je ganut zbog srećnih vesti.

- Nema kantara da izmeri moju sreću i radost. Niko nije srećniji od mene – rekao nam je Keba, vidno uzbuđen.

Ponosni budući deda nije štedeo reči hvale ni na račun svoje buduće snajke, o kojoj govori sa mnogo ljubavi i poštovanja.

- Nikolina je jedna prelepa, dobra, fina i vaspitana devojka iz divne porodice.

Ipak, kada je reč o detaljima prinove, pevač je ostao uzdržan, očigledno želeći da se najlepše vesti sačuvaju od suvišnih komentara dok ne dođe pravi trenutak. Foto: Privatna arhiva

Igor Kojić takođe nije krio sreću zbog toga što će uskoro postati otac.

- Istina je, hvala na čestitkama. Hvala Bogu, sve je kako treba.

Nikolina je javnosti postala poznata 2019. godine, kada je ponela titulu prve pratilje na izboru za mis Primorsko-goranske županije. Nakon manekenske karijere okušala se i u politici, gde je bila portparolka Foruma mladih SDP-a i članica Saveta mladih Grada Rijeke. Foto: Privatna arhiva

A dok se u porodici Kojić pripremaju za prinovu, pevača očekuje još jedan veliki razlog za uzbuđenje, veliki koncert na „Tašmajdanu“, zakazan za subotu 12. septembar. Pevač sa posebnom emocijom govori o spektaklu koji priprema, a sudeći po interesovanju publike, stadion bi mogao da bude ispunjen do poslednjeg mesta.

- Sve će biti prepuno. Otvaraju nove kontingente na „Tašu“, a može da se desi, kao na „Vimbldonu“, da ispred bude veliki video-bim za sve one koji neće uspeti da uđu, pa će koncert pratiti ispred „Tašmajdana“ - rekao je Keba kroz šalu, uveren da publiku očekuje pravo muzičko uživanje.

Za njega ovaj nastup ima posebno značenje, pa ga je nazvao krunom dosadašnje karijere.

- Ovaj koncert shvatam kao moj diplomski rad. Muzika je moj život, moja terapija i moj način da razgovaram sa ljudima svih generacija, naravno dok pevam i to bez ikakvih predrasuda. Dobrodošli u subotu na „Tašmajdan“, u Kebino srce i Kebinu kafanu – porčio nam je folk as.

Tako će Dragan u septembru imati čak dva velika razloga za slavlje, jedan na sceni, pred svojom publikom, a drugi, mnogo intimniji i emotivniji, u krugu porodice. Dok se približava veliki koncert, porodica Kojić imaće i najlepši povod za radost, prinovu koja uskoro stiže.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć