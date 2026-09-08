NEMA KANTARA DA IZMERI MOJU SREĆU I RADOST: Dragan Kojić Keba uskoro postaje deda, sin Igor i snajka Nikolina čekaju prvu prinovu (FOTO)
NAJVEĆA želja folk zvezde Dragana Kojića Kebe uskoro će se ostvariti, postaće deda.
Njegov sin Igor Kojić potvrdio je da je njegova izabranica Nikolina Šaponja u drugom stanju, a vest o prinovi posebno je obradovala poznatog pevača, koji nije krio koliko je ganut zbog srećnih vesti.
- Nema kantara da izmeri moju sreću i radost. Niko nije srećniji od mene – rekao nam je Keba, vidno uzbuđen.
Ponosni budući deda nije štedeo reči hvale ni na račun svoje buduće snajke, o kojoj govori sa mnogo ljubavi i poštovanja.
- Nikolina je jedna prelepa, dobra, fina i vaspitana devojka iz divne porodice.
Ipak, kada je reč o detaljima prinove, pevač je ostao uzdržan, očigledno želeći da se najlepše vesti sačuvaju od suvišnih komentara dok ne dođe pravi trenutak.
Igor Kojić takođe nije krio sreću zbog toga što će uskoro postati otac.
- Istina je, hvala na čestitkama. Hvala Bogu, sve je kako treba.
Nikolina je javnosti postala poznata 2019. godine, kada je ponela titulu prve pratilje na izboru za mis Primorsko-goranske županije. Nakon manekenske karijere okušala se i u politici, gde je bila portparolka Foruma mladih SDP-a i članica Saveta mladih Grada Rijeke.
A dok se u porodici Kojić pripremaju za prinovu, pevača očekuje još jedan veliki razlog za uzbuđenje, veliki koncert na „Tašmajdanu“, zakazan za subotu 12. septembar. Pevač sa posebnom emocijom govori o spektaklu koji priprema, a sudeći po interesovanju publike, stadion bi mogao da bude ispunjen do poslednjeg mesta.
- Sve će biti prepuno. Otvaraju nove kontingente na „Tašu“, a može da se desi, kao na „Vimbldonu“, da ispred bude veliki video-bim za sve one koji neće uspeti da uđu, pa će koncert pratiti ispred „Tašmajdana“ - rekao je Keba kroz šalu, uveren da publiku očekuje pravo muzičko uživanje.
Za njega ovaj nastup ima posebno značenje, pa ga je nazvao krunom dosadašnje karijere.
- Ovaj koncert shvatam kao moj diplomski rad. Muzika je moj život, moja terapija i moj način da razgovaram sa ljudima svih generacija, naravno dok pevam i to bez ikakvih predrasuda. Dobrodošli u subotu na „Tašmajdan“, u Kebino srce i Kebinu kafanu – porčio nam je folk as.
Tako će Dragan u septembru imati čak dva velika razloga za slavlje, jedan na sceni, pred svojom publikom, a drugi, mnogo intimniji i emotivniji, u krugu porodice. Dok se približava veliki koncert, porodica Kojić imaće i najlepši povod za radost, prinovu koja uskoro stiže.
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