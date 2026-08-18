"ODAHNUĆE KAD IZDAHNU": Poslednje reči Vedrane Rudan o bolesti, smrti i medicinskim sestrama
HRVATSKA književnica i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je jutros, nakon teške bolesti. Samo nekoliko nedelja pre smrti, u jednoj od svojih poslednjih kolumni, pisala je o onome što je i sama živela – bolesti, nemoći, smrti, ali i ljudima koji se svakodnevno bore za živote drugih. Njene reči danas imaju posebnu, potresnu težinu.
Rudan je tada pisala o svom iskustvu sa onkologije, ali u središtu njene priče nisu bili ni ona ni njena bolest. Najviše je mislila na medicinske sestre koje, kako je opisala, rade iscrpljujuće smene, brinu o teško bolesnim ljudima i gotovo neprimetno nose teret čitavog zdravstvenog sistema.
- U grupi sam "onih kojima je najteže". Zato znam da mi nije najteže. Umreću, umreće i drugi - napisala je Rudan, otvoreno govoreći o sopstvenoj smrti.
U trenutku kada je tekst nastao, bila je kod kuće, gde joj je porodica pomagala oko najosnovnijih stvari – donosila joj hranu i čaj, prala je u krevetu i brinula o njoj. Priznala je da joj je zbog toga bilo teško i da se osećala bespomoćno.
- Sramota me je. Na koje sam grane pala - napisala je, uz rečenicu koju joj je porodica ponavljala:
- Ti si naša.
A onda se vratila ženama koje su joj u bolnici bile podrška.
- Čija sam kad sam u bolnici danju i noću, kad u tri ujutru osetim ruku na čelu, kad u pet sestre vidim kako odnose moj otpad koji se meni beskrajno gadi, kad mi u šest mere pritisak, temperaturu… Nisam bogata, da jesam, dala bih im sve što imam.
Njihov odgovor bio je jednostavan:
- To je naš poziv.
Rudan se, međutim, pitala može li posao koji podrazumeva smene od 7 do 19, pa od 19 do 7, zaista biti samo "poziv" ili je iza toga sistem koji svoje radnike iscrpljuje do krajnjih granica.
Posebno ju je pogodila priča o doktorki Ivani, koja više nije mogla da gleda kako njene koleginice rade do iznemoglosti. Organizovala im je jednodnevni izlet brodom, kako bi barem na nekoliko sati pobegle od bolnice, smena i patnje.
Plesalo se, pevalo i smejalo, dok je između Cresa i Krka plovio "brod veselja".
Ali iza te slike radosti ostalo je pitanje koje je Rudan nosila sa sobom: ko brine o onima koji svakodnevno brinu o drugima?
Pisala je i o njihovim platama, o prekovremenim satima i o tome koliko malo javnost govori o ljudima koji su uz pacijente u najtežim trenucima.
Na kraju kolumne ostavila je apel građanima da ne okreću glavu od stanja u zdravstvu i od ljudi koji ga, uprkos svemu, drže na svojim plećima.
Kolumnu je naslovila rečenicom koja danas, nakon njene smrti, zvuči gotovo nestvarno:
- Medicinske sestre odahnuće kad izdahnu.
Tada je pisala o njima. Danas, dok se opraštamo od nje, te reči dobijaju potpuno novu težinu.
(rudan.info)
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