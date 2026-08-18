"NE PADA MI NA PAMET DA U RAJU ŠETAM ARMANIJA..." Ovako je Vedrana Rudan govorila o sahrani i smrti

HRVATSKA književnica Vedrana Rudan izgubila je borbu sa opakom bolešću.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Nedjeljom u 2 | HRT

Kako je potvrđeno za hrvatske medije, književnica je danas preminula.

Zbog objave na njenoj zvaničnoj Fejsbuk stranici "Vedrana je otišla na područje bez signala" mnogi su posumnjali da je književnica preminula, shodno tome da je i sama tokom gostovanja u medijima izjavila da želi da njeni najbliži i koji je vole njenu smrt upravo tako i dožive - kao odlazak na područje bez signala.

Vedrana je jednom prilikom na svom blogu Rudan.info gde često piše kolumne na najrazličitije teme, govorila na temu sahrane i smrti.

Njen tekst prenosimo u celosti:

"Šaneri iz Čačka objavili su osmrtnicu Armaniju na srpskom i talijanskom. Ekipa se potpisala na ćirilici.

Ta me priča vratila u moje četrdesete. Tada sam od riječkih šanera kupila dva Armanijeva sakoa. Udala sam se u njegovom crnom odelu.

Lik mi je dao popust jer je na njemu još bila zujalica. Obilazila sam riječke radnje, prodavačice mi nisu htele ili nisu mogle da skinu zujalicu. Udala sam se s njom na gu*ici.

Naš prijatelj je tada, kao sudija okružnog suda, trebalo da položi zakletvu u Zagrebu.

Nije baš bio pri parama. Bio nam je drag pa smo mu kupili Armani odelo. Gledali smo direktan prenos iz Sabora. Vrištala sam od smeha dok se naš sudija domovini zaklinjao na poštenje, od pete do glave obučen u ukradenu odeću i obuću.

"Zašto se smeješ", pitao me muž, "sudije i lopovi istom se bogu mole." Naš prijatelj nije bio lopov, ali je u onoj ekipi verovatno bio jedini pošten. Danas počiva u miru. Možda je i njemu sveti Petar rekao ono što ovih dana govori na forvarduši kad pred vratima raja ugleda upravo pristiglog gospodina koji mu govori: "Petre, imaš krasno odelo." Petar odgovara: "Armani."

Odlučila sam, pred lopinu svetog Petra neću stati u Armaniju.

Muž mi je pokazao najnovije modele pidžama u Lidlu. Sveti Petar je poslednja osoba koju želim da impresioniram.

Ne pada mi na pamet da u raju, među svim onim dosadnjakovićima, šetam Armanija.

I sakoe i odelo ostaviću unuci", napisala je Vedrana Rudan između ostalog svom blogu.