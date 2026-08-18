KO JE BILA VEDRANA RUDAN? Oštri stavovi i privatni život bez cenzure
HRVATSKA kwiževnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života, a iza sebe je ostavila veoma zanimljivu i bogatu biografiju.
Dugi niz godina je poznata kao jedna od najkontroverznijih ličnosti u medijima. Njeno pisanje je neverovatno duhovito, potpuno iskreno i otvoreno bez rezerve, ne štedeći nikoga, i upravo zahvaljujući svom oštrom pisanju stekla je veliki broj obožavalaca, ali i protivnika.
Vedrana Rudan rođena je 29. oktobra 1949. godine u Opatiji. Odrasla je u Mošćeničkoj Dragi, a školovala se u Rijeci, gde je završila Pedagošku akademiju.
Pre nego što je postala poznata književnica, radila je različite poslove. Bila je učiteljica, turistički vodič, novinarka, urednica i televizijska voditeljka. Radila je u više hrvatskih medija, a deo karijere provela je i na Hrvatskom radiju.
Književnu karijeru započela je 2002. godine romanom "Uho, grlo, nož". Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga, među kojima su "Ljubav na posljednji pogled", "Crnci u Firenci", "Dabogda te majka rodila", "Puding od vanilije", "Doživotna robija" i "Ples oko Sunca".
Knjiga „Amaruši“ bila je u trci za sedmu Tportal književnu nagradu 2014. za najbolji neobjavljeni roman.
Glumačka postava predstave zasnovane na romanu „Dabogda te majka rodila“ osvojila je tri nagrade na Festivalu malih scena, uključujući i Nagradu publike za najbolju predstavu. Iako je nagrada pripala glumačkoj postavi, Rudan Vedrana nije bila ništa manje srećna i napisala je na svom blogu da joj je ovo druga nagrada u životu nakon što je nagrađena za svoj sastav u prvom razredu osnovne škole.
Književnica je bila žestoka aktivistkinja za ljudska prava i beskompromisna u svojoj borbi za prava žena. Za sebe je govorila da se nikada ne osvrće na prošlost niti ima ikakve planove za budućnost, već živi u sadašnjosti, gde je najsrećnija jer su joj se svi snovi ostvarili, čak i oni koje nikada nije sanjala.
Privatni život bez cenzure
Njen privatni život bio je podjednako dinamičan i otvoren. Udavala se dva puta, a iz prvog braka ima ćerku Asju i sina Slavena.
O prvom braku pisala je i govorila potpuno otvoreno, navodeći da je pretrpela porodično nasilje, što je kasnije postalo i okosnica njenih književnih motiva. Nakon razvoda stupila je u brak sa osam godina mlađim advokatom Ljubišom Drageljevićem. Njihovu ljubav, započetu još tokom njenog prvog braka, uvek je opisivala na njoj svojstven način – bez ulepšavanja, sa obiljem humora i realizma.
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