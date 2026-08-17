ČESTITKE STIZALE SA SVIH STRANA: Jelena Karleuša proslavila 48. rođendan u krugu porodice (FOTO)
POP zvezda Jelena Karleuša danas, u ponedeljak 17. avgusta, proslavila je 48. rođendan u krugu porodice, okružena najbližima i ljubavlju koja joj je, kako se moglo videti, bila najlepši poklon.
Tokom dana stizale su brojne čestitke i lepe želje, kako od prijatelja i saradnika, tako i od njenih vernih fanova, koji su joj privatnim porukama uputili mnoštvo emotivnih čestitki.
Posebno mesto imale su čestitke njenih ćerki Atine i Nike Tošić, koje su majci priredile i posebno rođendansko iznenađenje.
Jelena je njihove emotivne poruke, fotografije i snimke podelila sa svojim pratiocima, pokazujući koliko joj porodični trenutak značio na njen veliki dan.
Tačno u ponoć, ćerke Atina i Nika Tošić priredile su majci posebno iznenađenje, poklonile su joj bukete cveća i Jelenin portret. Uz poklone je stajala i emotivna poruka koju je Nika uputila majci, poželevši joj da joj se ostvare sve želje, da uvek bude srećna, voljena i zaštićena od loših ljudi, ali i da sačuva svoj pozitivan duh i ono što je čini posebnom.
– Draga mama, srećan rođendan. Želim da ti se ostvare sve želje, da uvek budeš srećna, voljena i zaštićena od loših ljudi. Želim ti da uvek imaš svoj pozitivan majndset i da ne dozvoliš da ti iko i bilo ko oduzme to što nosiš u sebi (Tvoje JA).
A onda je usledio još jedan povod za radost. Upravo na svoj rođendan, posle gotovo godinu dana, Jelena se vratila na Instagram i otvorila novi, verifikovani profil. Njen povratak obradovao je brojne fanove, a interesovanje je bilo ogromno, za samo nekoliko sati novi nalog okupio je gotovo 100 hiljada pratilaca.
Karleuša je na profilu podelila i promotivne fotografije povezane sa aktuelnim muzičkim projektima i novim pesmama, pa je njen povratak bio prilika da sa publikom ponovo podeli i deo svog poslovnog i privatnog života.
Međutim, rođendanska radost na društvenim mrežama nije dugo potrajala. Novi verifikovani profil, koji je bio dostupan tokom noći i jutra, sada više nije moguće pronaći, a njegov sadržaj nije dostupan.
Za sada nije poznato da li je reč o ponovnom gašenju naloga, privremenoj blokadi ili tehničkom problemu. Tako je dan koji je za Jelenu počeo u znaku porodice, ljubavi, čestitki i najlepših želja, završen neočekivanim obrtom koji je ponovo iznenadio njene brojne pratioce.
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