MISICA PREMINULA NA SVOJ 26. ROĐENDAN: Iznenadna smrt lepotice šokirala sve (FOTO/VIDEO)
MISICA Indonezije za 2025. godinu, Putri Andrijani Jufiča, umrla je na svoj 26. rođendan.
U saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu Mis Grand Indonezije 2025 pisalo je:
"Sa najdubljom tugom, organizacija Mis Grand Indonezije oplakuje smrt Putri Andrijani Jufiče, drugoplasirane Mis Grand Indonezije 2025. Bili ste više od nosioca titule. Bili ste deo naše velike porodice, prelepa duša čija je gracioznost, snaga i duh dotakao toliko srca. Iako je vaše putovanje sa nama prerano završeno, sećanja, ljubav i svetlost koju ste delili zauvek će ostati u našim srcima. Počivajte mirno u zagrljaju Svemogućeg i neka vaša prelepa duša pronađe večni mir. Naše najdublje saučešće i molitve porodici i voljenima".
Prema njenoj biografiji, Jufiča je bila drugoplasirana na izboru za Mis Grand Indonezije. Takođe je bila studentkinja prava, navedeno je u njenoj biografiji.
U objavi sa zvaničnog Instagram naloga takođe stoji da je Jufiča bila "posvećena zagovaranju zaštite životne sredine".
Posvetila je svoj rad promociji reciklaže otpada, zaštiti reka od zagađenja i zaštiti zajednica i planete.
Uzrok smrti misice za sada nije otkriven.
(Mondo)
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