SPREMA SE NEZABORAVAN PROVOD: Milica Pavlović svojim nastupom otvara seriju koncerata na predstojećoj „Roštiljijadi“

Svako veče turističko-privredne manifestacije „Roštiljijada“ u Leskovcu već godinama bude obeleženo kocertom nekih od najpopularnijih imena regionalne muzičke scene. Seriju nastupa na ovogodišnjoj 36. „Roštiljijadi“, koja će trajati od 24. do 29. avgusta, otvoriće Leskovčanka Milica Pavlović.

Grad Leskovac

Dan kasnije na pozornici na centralnom gradskom trgu biće Mirza Selimović. Nastup Ivane Selakov najavljen je za sredu, 26. avgust, a u četvrtak i petak, 27. odnosno 28. avgusta, slede koncerti Aleksandre Mladenović i Dare Bubamare, dok će zabavni program jedne od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji svojim kocertom zatvoriti Stoja.

Leskovčani će po drugi put imati priliku da slušaju svoju sugrađanku na otvorenom. Ona je svoj prvi koncert u rodnom gradu imala pre četiri godine, kao poklon lokalne samouprave, a povodom 11. oktobra - Dana grada. Milica je tada izjavila da je za Leskovac vežu najlepše uspomene.

- Stojim pri tome da smo mi najbolji ljudi, da smo izuzetno pošteni, vredni, požrtvovani, talentovani, da znamo da cenimo prave vrednosti. Uvek mi je drago ako mogu, bar malo, da doprinesem svemu tome – istakla je ova estradna zvezda pre nego što je prvi put zapevala na novosagrađenom gradskom trgu, a posle desetogodišnje uspešne estradne karijere.

Organizatori „Roštiljijade“ iz leskovačke Turističke organizacije ocenjuju da će centralni gradski trg ponovo biti „biti mesto susreta, druženja i dobre zabave“ svih Leskovčana i gostiju koji se očekuju iz brojnih gradova Srbije i inostranstva.