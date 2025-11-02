UMRO ROMAN POPOV: Evo ko će naslediti njegove milione
POZNATI ruski glumac i stendap komičar Roman Popov, koji je preminuo 28. oktobra, posedovao je tri stana i jednu rezidenciju u moskovskoj oblasti.
Kako je za portal aif.ru objasnio advokat Aleksandar Haminski, ovu imovinu naslediće Popovljevi naslednici.
- Prema dostupnim podacima, Popov je imao četiri nekretnine, dva stana u Moskvi, jedan stan u Sočiju i seosku rezidenciju u Moskovskoj oblasti. Reč je o istom penthausu koji se svojevremeno prodavao za 54 miliona rubalja, a prema poslednjim informacijama, još uvek nije prodat - rekao je Haminski.
On je dodao da je glumac, pored nekretnina, posedovao i prava intelektualne svojine autorska prava na svoja dela u filmovima, serijama, predstavama i televizijskim emisijama, koje i dalje mogu biti emitovane.
Ukoliko Popov nije ostavio testament, naslednici prvog reda su njegova supruga Julija, troje maloletne dece, petnaestogodišnji sin i dve ćerke, stare trinaest i šest godina, kao i njegova majka. Popovljev otac preminuo je pre četrnaest godina.
- Treba imati u vidu da su nekretnine koje je Roman stekao tokom braka zajednička imovina supružnika. To znači da Julija ima pravo na polovinu te imovine, dok će se druga polovina deliti među naslednicima prvog reda - pojasnio je Haminski.
Advokat je naglasio da maloletna deca imaju zakonsko pravo na obavezni deo nasledstva, bez obzira na eventualno postojanje testamenta.
- Taj deo ne može biti manji od polovine onoga što bi im pripalo po zakonu. I majka pokojnog glumca takođe može imati pravo na obavezni deo - rekao je advokat.
Ceremonija oproštaja od Romana Popova, najpoznatijeg po ulozi istražitelja Igora Mihiča u popularnoj seriji Policajac sa Rubljovke, održana je 1. novembra u Moskvi.
Popovu je onkološka bolest prvi put dijagnostikovana 2018. godine. Nakon uspešnog lečenja bio je u remisiji nekoliko godina, ali je 2025. godine potvrđen recidiv bolesti.
