MIRA ŠKORIĆ ZA "NOVOSTI": Ćerka Milica - moja najveća pobeda (FOTO)

STATUS nacionalnog estradnog umetnika Srbije za folk zvezdu Miru Škorić nije samo nagrada, već simbol uspešne karijere.

Foto: Real Vibe

Decenijama je na sceni, uvek svoja i dosledna, u godini na izmaku dobila je priznanje Nacionalni umetnik koji dodeljuje Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS), čime je opravdano njeno trajanje. Za "Večernje novosti", jedna od najboljih pevačica narodne muzike govori i počecima, usponima, publici i najvećem životnom ponosu.

- Ova nagrada je velika čast i ogromno priznanje za sav rad koji je iza mene. Srećna sam i ponosna, jer je to kruna jedne duge i posvećene karijere. Ova godina će mi ostati u sećanju kao jedna od uspešnijih, puna lepih stvari i novih projekata. Ova nagrada obavezuje. Sa svojim talentom i predanošću nastaviću da inspirišem generacije koje dolaze. Trudiću se da moj uticaj na muzičku scenu ostane snažan i iskren. Foto: Real Vibe

*Publika vas pamti od devedesetih, ali vaši počeci su malo ranije. Kako danas gledate na to vreme?

- Drugačija su to vremena bila. Nije mogao svako da peva. Imala sam sreću da me zapazi Dragan Aleksandrić. Još 1986. godine sam kao amater učestvovala na festivalu „Raspevana jesen”, gde nije mogao svako da uđe među takmičare.

*Iako niste pobedili po mišljenju stručnog žirija, publika je bila na vašoj strani?

- Jeste, i to mi je bilo najvažnije. Pobedila sam po glasovima publike i to je pečat koji ostaje za ceo život. Odmah nakon toga usledila je turneja sa najvećim zvezdama, Anom Bekutom, Snežanom Đurišić, Šabanom Šaulićem… Mesec dana, dva koncerta dnevno, bivša Juga, ma neverovatno iskustvo.

*Devedesete su donele i albume „Oči moje ponosite“, „Imam želju“, „Ne daj me majko“, „Rodiću ti sina“, „U službi ljubavi“ i drugi koji su obeležili vašu karijeru.

- Tada je sve krenulo uzlaznom putanjom. Posle toga više ništa nije bilo isto. Pesme su pronašle put do ljudi i ostale do danas.

*Da li biste, da danas imate 18 godina, ponovo izabrali muziku?

- Iskreno, ne znam. Sve sam uradila kako treba i ništa ne bih menjala, ali danas je drugačije vreme. Svega ima, a najmanje dobrih pesama. Foto: HYPE/Jurica Cvitanović

*Šta smatrate svojim najvećim uspehom u karijeri i životu?

- Obeležila sam 30 godina karijere 2019, imam trajne snimke za RTS i Radio Beograd, to je ogroman uspeh. Biće, nadam se, i novih koncerata. A u životu to je moja ćerka, Milica. Sa ponosom to kažem, iako ona ne voli da se o tome priča. Ona je moja najveća pobeda.

*Danas ste i član žirija takmičenja „Hajp zvezde”. Kako gledate na tu ulogu?

- Pre svega želim kandidatima sreću. Žiri je tu da bude vetar u leđa. Lično ću pomoći oko izbora pesama, saveta, svega što je potrebno. Ja sam studijski čovek i tu sam za njih.

*Novu 2026. godinu dočekujete radno?

- Nastupam u Rumi na Trgu, sa Acom Lukasom i Bokijem 13. Radujem se tome i publici koja uvek zna da napravi pravu atmosferu.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć