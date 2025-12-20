KEŠ ILI KARTICA? Evo kako Srbi najviše plaćaju - oglasila se NBS
U SRBIJI je na kraju trećeg tromesečja 2025. godine registrovano više od sedam miliona korisnika platnih kartica, dok je ukupan broj izdatih kartica dostigao 13,2 miliona, što je za 10,9 odsto više nego godinu dana ranije.
Tokom trećeg tromesečja ove godine u prodavnicama širom Srbije obavljeno je ukupno 211,7 miliona kupovina platnim karticama. Od tog broja, 192,6 miliona transakcija, odnosno 91 odsto, izvršili su domaći korisnici, dok su strani turisti učestvovali sa 19,1 milion kupovina.
Rast bezgotovinskih plaćanja pratio je i porast infrastrukture, pa je kod domaćih trgovaca na kraju septembra bilo više od 180 hiljada aktivnih POS uređaja, što je 17 odsto više nego u istom periodu prošle godine.
S druge strane, broj bankomata beleži blag pad, na kraju trećeg tromesečja u Srbiji ih je bilo 3.197, što je za 0,4 odsto manje nego godinu dana ranije, navode iz Narodne banke Srbije.
(Informer)
Preporučujemo
STIŽE NOVAC ZA OVE GRAĐANE: Uplate u petak i subotu
18. 12. 2025. u 15:57
UKIDA SE NAPLATA PROVIZIJE PRILIKOM PRODAJE EVRA: Šta ovo znači za građane?
17. 12. 2025. u 19:01
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)