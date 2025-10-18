ISKREN PRIJATELJ: Keba pozdravio Redža, interesantnom porukom sa koncerta (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je pre dva dana spektakularan koncert u Beogradu, a u toku večeri pune emocija i sjajne muzike gotovo nezabeleženo je promakao pozdrav koji je pevač uputio svom dugogodišnjem prijatelju.
Keba se posebno zahvalio Redžu i na svojim mrežama, pa je uz snimak sa koncerta poslao posebnu poruku.
- Pozdrav za mog iskrenog prijatelja Redža Bekta iz Goražda – istakao je Keba.
On je objasnio ko je osoba kojoj se posebno zahvalio ovom prilikom.
- Redžo je godinama moj iskreni prijatelj, inače je inovator i veliki stručnjak, ali i humanitarac. Njega prepoznaju upravo po tome, od Goražda pa do cele Evrope i sveta – objasnio je Keba.
Podsetimo, veče puno emocija, muzike i porodične topline obeležilo je spektakularni koncert Dragana Kojića Kebe u Beogradu, o kojem danima svi pričaju i pišu.
Publika je imala priliku da vidi Kebinu umetničku i porodičnu stranu, kada su uz njega po prvi put na sceni zajedno zapevala njegova deca, Igor i Nataša, koja se i rasplakala.
Posebno emotivan trenutak Keba je doživeo kada mu je sin na sceni saopštio da ima novu devojku i da će se oženiti po treći put.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
