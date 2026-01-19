TENISKI SVETE, ČUVAJ SE! Novak Đoković na nestvaran način otvorio Australijan open
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u prvom kolu pobedio Španca Pedra Martineza rezultatom 6:3, 6:2, 6:2.
Srpski teniser je današnjim trijumfom došao do 100. pobede na Australijan openu. Na Rolan Garosu je slavio 101 put, na Vimbldonu ima 102 pobede, a na US openu 95.
Meč između Đokovića i Martineza je trajao dva sata. Đoković je četvrti teniser sveta, dok je Martinez 71. na ATP listi.
Đoković je u drugom gemu prvog seta napravio brejk i poveo 2:0. Srpski teniser je do kraja prvog seta propustio još tri brejk lopte, ali je bio siguran na svom servisu i tako rezultatom 6:3 osvojio prvi deo igre.
Četvrti teniser sveta je u drugom setu dva puta oduzeo servis Martinezu za vođstvo 2:0 u setovima.
Martinez je u trećem gemu trećeg seta spasio brejk loptu i poveo 2:1, ali je zatim Đoković osvojio pet uzastopnih gemova i tako izborio plasman u narednu rundu takmičenja.
Đoković će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija, koji je ranije danas savladao Francuza Terensa Atmana rezultatom 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
SRBIN JE SVETSKI REKORDER! Novak Đoković jednim potezom u Australiji postao besmrtan
19. 01. 2026. u 13:31
AUSTRALIJAN OPEN! Novak Đoković saznao potencijalnog rivala u drugom kolu
19. 01. 2026. u 11:19
IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo gde se nalazi Novak Đoković pred prvi meč na Australijan openu
19. 01. 2026. u 10:35
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
FENOMENALNE VESTI IZ AMERIKE! Nikola Jokić je razlog za radost Srbije!
Nikola Jokić je razlog što su najnovije vesti iz NBA lige - sjajne za sve ljubitelje košarke iz Srbije
19. 01. 2026. u 20:49
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)