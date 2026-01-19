Tenis

TENISKI SVETE, ČUVAJ SE! Novak Đoković na nestvaran način otvorio Australijan open

Новости онлине

19. 01. 2026. u 13:35

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u prvom kolu pobedio Španca Pedra Martineza rezultatom 6:3, 6:2, 6:2.

Foto: AP

Srpski teniser je današnjim trijumfom došao do 100. pobede na Australijan openu. Na Rolan Garosu je slavio 101 put, na Vimbldonu ima 102 pobede, a na US openu 95.

Meč između Đokovića i Martineza je trajao dva sata. Đoković je četvrti teniser sveta, dok je Martinez 71. na ATP listi.

Đoković je u drugom gemu prvog seta napravio brejk i poveo 2:0. Srpski teniser je do kraja prvog seta propustio još tri brejk lopte, ali je bio siguran na svom servisu i tako rezultatom 6:3 osvojio prvi deo igre.

Četvrti teniser sveta je u drugom setu dva puta oduzeo servis Martinezu za vođstvo 2:0 u setovima.

Martinez je u trećem gemu trećeg seta spasio brejk loptu i poveo 2:1, ali je zatim Đoković osvojio pet uzastopnih gemova i tako izborio plasman u narednu rundu takmičenja.

Đoković će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija, koji je ranije danas savladao Francuza Terensa Atmana rezultatom 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

