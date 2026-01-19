Politika

ANA BRNABIĆ OČITALA BUKVICU ĐILASU: Samo vi da ne pričate o deci...

Novosti online

19. 01. 2026. u 18:43

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić oštro je odgovorila lideru SSP Draganu Đilasu na njegove tvrdnje da "svaki put kad su naprednjaci kupili diplomu pljunuli su u lice deci koja uče, roditeljima koji odvajaju za njihovo školovanje, profesorkama i profesorima, nastavnicama i nastavnicima, učiteljicama i učiteljima".

АНА БРНАБИЋ ОЧИТАЛА БУКВИЦУ ЂИЛАСУ: Само ви да не причате о деци...

Foto: Novosti

- Samo vi da ne pričate o deci koja uče pošto ste cele prošle godine istu tu decu maltretirali, škole zatvarali, a decu koja uče nazvali "ćaci". I da ne pričate o roditeljima koji izdvajaju za njihovo školovanje jer ste se za njih borili tako da svaki četvrti roditelj nije imao posao, svaka druga mlada osoba, a oni koji su imali posao imali su platu od 330 evra. Dok ste vi sebi u džep trpali stotine miliona evra - 619 miliona evra, da budemo precizni. I to samo jedan tajkun, ne č̣ak ni najveći. Najveći je uzeo toliko da je iz hobija kupio klub u Premijer ligi - napisala je Ana Brnabić na Iksu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu
Politika

0 2

LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu

JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal koje, kako smo danas saznali iz saopštenja tog tužilaštva, čini više od polovine javnih tužilaca koje je na rad od tri godine, za duplo veće plate i duplo manje posla u to tužilaštvo diskrecionom odlukom uputila vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, licemerno se žali na predloženi amandman u vezi sa upućivanjem.

19. 01. 2026. u 19:09

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...