ANA BRNABIĆ OČITALA BUKVICU ĐILASU: Samo vi da ne pričate o deci...
PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić oštro je odgovorila lideru SSP Draganu Đilasu na njegove tvrdnje da "svaki put kad su naprednjaci kupili diplomu pljunuli su u lice deci koja uče, roditeljima koji odvajaju za njihovo školovanje, profesorkama i profesorima, nastavnicama i nastavnicima, učiteljicama i učiteljima".
- Samo vi da ne pričate o deci koja uče pošto ste cele prošle godine istu tu decu maltretirali, škole zatvarali, a decu koja uče nazvali "ćaci". I da ne pričate o roditeljima koji izdvajaju za njihovo školovanje jer ste se za njih borili tako da svaki četvrti roditelj nije imao posao, svaka druga mlada osoba, a oni koji su imali posao imali su platu od 330 evra. Dok ste vi sebi u džep trpali stotine miliona evra - 619 miliona evra, da budemo precizni. I to samo jedan tajkun, ne č̣ak ni najveći. Najveći je uzeo toliko da je iz hobija kupio klub u Premijer ligi - napisala je Ana Brnabić na Iksu.
