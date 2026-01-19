LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu

JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal koje, kako smo danas saznali iz saopštenja tog tužilaštva, čini više od polovine javnih tužilaca koje je na rad od tri godine, za duplo veće plate i duplo manje posla u to tužilaštvo diskrecionom odlukom uputila vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, licemerno se žali na predloženi amandman u vezi sa upućivanjem.

Foto: TOK

Sagovornik iz pravosuđa ukazuje, da se JTOK setilo ovog problema tek sada kada mu preti da bi moglo da ostane bez više od polovine javnih tužilaca koji su po "diskrecionoj meri poslušnosti" Zagorke Dolovac i glavnog javnog tužioca JTOK Mladena Nenadića, pa se javnosti obraća saopštenjem tvrdeći da će usvajanjem amandmana doći do "kočenja" istraga u važnim predmetima.

Da licemerje bude veće, JTOK se nije solidarisalo sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu kada je to tužilaštvo pre 3 godine zbog zakonskog ukidanja mogućnosti upućivanja iz nižih u viša tužilaštva ostalo bez više od 30 javnih tužilaca, kada je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu od 20 javnih tužilaca ostalo sa svega njih šestoro da postupa.

Ni Nenadić (čije je tužilaštvo mahom popunjeno upućenim javnim tužiocima iz VJT u Beogradu) ni Dolovac tada nisu reagovali.

Sada je jasno i zbog čega - zato što se godinama obračunavaju sa VJT u Beogradu čiji ih najbolji rezultati u radu i najviša efikasnost očigledno mnogo bole.

VJT u Beogradu, kako nam je ukazao upućeni izvor, već dve godine nedostaje najmanje 30-ak javnih tužilaca, ali nikoga za to nije briga, a ponajmanje Visoki savet tužilaštva u kojem je Dolovac član po funkciji, a koji Savet ima osnovnu ulogu da sprovodi izbor javnih tužilaca.