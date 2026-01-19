OLJA BEĆKOVIĆ I BLOKADERKA VESNA RAKIĆ VODINELIĆ TVRDE DA VUČIĆ UNIŠTAVA UNVERZITET: Istina je potpuna suprotnost!
U EMISIJI Utisak nedelje na Nova S, voditeljka Olja Bećković povela je raspravu o statusu Univerziteta.
Upravo suprotno od onoga što je govoreno u toj emisiji:
1. Čedomir Antić - profesor Filozofskog fakulteta: "Univerzitet je kod nas povlašćeni sloj. Prosečna plata na Univerzitetu je kao u Poljskoj a Poljska upravo ovog leta stiže Japan po visini BDP-a po glavi stanovnika! Pritom, prosečna plata u Poljskoj je za četvrtinu manja od profesorske a kod nas je dva i po puta! Ali mi lažemo, kažemo cifru samo jedne plate a ostale prihode prećutkujemo."
2. Tek od dolaska Vučića pa sve do danas, Beogradski univerzitet se nalazi na Šangajskoj listi najboljih univerziteta na svetu, pre toga - NULA!
Upravo suprotno od vlasti blokaderi nemaju ni program ni plan. Jedino im je važno da se domognu fotelja, dok ih za narod nije briga. Niti im je važno da li ljudi imaju posla, sve upravo suprtono od onoga za šta se predsednik Aleksandar Vučić zalaže.
Predsednik se bori za građane, povećao je plate, penzije su porasle više nego ikada, stanovi za mlade, brine o majkama, o deci sa retkim bolestima...
