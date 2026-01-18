USTAŠE I SINOĆ DIVLJALE: "Za dom spremni" se orilo Splitom (VIDEO)

SINOĆ je u Splitu održan još jedan u nizu koncerta Marka perkovića Tompsona, gde se ponovo mogao čuti ustaški poklič "za dom spremni".

Foto: Prinstcreen

Hrvatski mediji ostaju slepi i gluvi na ustaštvo koje se poslednjih meseci više nego ikada oživljava u Hrvatskoj.

Ostaje nema i međunarodna zajednica, Evropska unija, i njen izvestilac Tonino Picula koji Srbiji stalno drži lekcije i pridike, a ne vidi šta se dešava u njegovom dvorištu.

Tako je hrvatski Večernji list objavio poruku izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule upućenu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Foto: Prinstcreen

Očigledno nezadovoljan zbog toga što Vučić neće biti u mogućnosti da se vidi sa izaslanicima EP, koji su svoju posetu najavili nakon što je predsednik Vučić dogovorio prisustvo na forumu u Davosu, on je između ostalog poručio sledeće:

- Meni se čini da predsednik Srbije Evropsku uniju doživljava kao Švedski sto, bira samo sagovornike koji mu odgovaraju, a kritičare iz iste Evropske unije uporno smatra neprijateljima.

Podsećamo, predsednik Vučić je nedavno na pitanja novinara u vezi sa posetom evropskih izaslanika rekao da ne bojkotuje Evropu, ali da bojkotuje Piculu.

- Svi u Evropi znaju da ja bojkotujem samo Tonina Piculu i neke slične njemu. Sa takvima neću da razgovaram i ne stidim se da to kažem, neću da razgovaram sa onima koji Srbiji žele sve najgore i koji će prijatelje u Srbiji pronaći među onima koji žele uništenje Srbije. Prijatelje da pronađete u meni za uništenje Srbije nećete nikada. Znamo iz svih Piculinih izjava da je to ono što želi. Niti su nas pitali jesu li pozvani, niti su sa nama komunicirali datume, bilo bi pristojno. Pre mesec dana su to tek zakazivali. Ja sam pre pet meseci imao sve dogovoreno u Davosu, mnogo važnih susreta. Što nas niste pitali i bar elementarno poštovanje pokazali prema zemlji domaćinu? Vi ne želite to, već želite da kažete - oni neće dijalog, ali imamo neke druge koji će da se postroje u redu. Mi se nalazimo na evropskom putu, ali da budemo ponižavani od strane bilo koga, moj posao je da to ne dozvolim i da sačuvam Srbiju - rekao je Vučić.

Gospodine Picula, eno ti blokadera, pa neka oni uzmu "za dom spremni" sa tvog stola. Vučić neće nikada.