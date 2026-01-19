"SAMO JEDNA OD OSOBA KOJA OGROMAN NOVAC DOBIJA IZ INOSTRANIH FONDOVA..." Vučić o jezivom ponašanju blokaderke LJiljane Bralović u Čačku (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na svom zvaničnom Instagram profilu na jezivo ponašanje blokaderke Ljiljane Bralović koja je na skupu u Čačku izrekla jezive reči i zapretila svima koji ne misle kao oni.
"Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, siluju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju, valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini", napisao je Vučić u opisu snimka blokaderke.
