Politika

"SAMO JEDNA OD OSOBA KOJA OGROMAN NOVAC DOBIJA IZ INOSTRANIH FONDOVA..." Vučić o jezivom ponašanju blokaderke LJiljane Bralović u Čačku (VIDEO)

В.Н.

19. 01. 2026. u 11:41

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na svom zvaničnom Instagram profilu na jezivo ponašanje blokaderke Ljiljane Bralović koja je na skupu u Čačku izrekla jezive reči i zapretila svima koji ne misle kao oni.

САМО ЈЕДНА ОД ОСОБА КОЈА ОГРОМАН НОВАЦ ДОБИЈА ИЗ ИНОСТРАНИХ ФОНДОВА... Вучић о језивом понашању блокадерке Љиљане Браловић у Чачку (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Printscreen/Iks

"Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, siluju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju, valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini", napisao je Vučić u opisu snimka blokaderke. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!