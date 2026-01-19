Tenis

SRBIN JE SVETSKI REKORDER! Novak Đoković jednim potezom u Australiji postao besmrtan

Новости онлине

19. 01. 2026. u 13:31

Novak Đoković je postao svetski rekorder i to nakon samog početka meča 1. kola Australijan opena, koje igra protiv Španca Pedra Martineza.

СРБИН ЈЕ СВЕТСКИ РЕКОРДЕР! Новак Ђоковић једним потезом у Аустралији постао бесмртан

Foto: AP

Srbin 81. put zaigrao na jednom grend slemu, pa se izjednačio na večnoj listi sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopzeom. 

Đoković je takođe po 21. put u glavnom žrebu Australijan opena i po tome se isto izjednačio sa Švajcarcem.

Tako će Srbin postati svetski rekorder tenisa i po ovome i time nastavlja da obara teniske rekorde kada je dugovečnost u pitanju.

Zanimljivo da je ovo jedini grend slem na kom je Srbin izgubio u prvoj rundi. I to na debiju 2005. protiv Marata Safina, tada aktuelnog šampiona, a onda i godinu dana kasnije od Pola Goldstajna.

U karijeri je Novak izgubio samo tri puta grend slem meč od igrača koji su gore plasirani nego Pedro Martinez sada (71. na svetu).

Izgubio je od Denisa Istomina u drugoj rundi ovde 2017. godine kada je on bio 117. na svetu, od Marata Safina kao 75. na Vimbldonu 2008. godine i od Marka Čekinata na Rolan Garosu 2018. godine u četvrtfinalu.

