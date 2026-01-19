SRBIN JE SVETSKI REKORDER! Novak Đoković jednim potezom u Australiji postao besmrtan
Novak Đoković je postao svetski rekorder i to nakon samog početka meča 1. kola Australijan opena, koje igra protiv Španca Pedra Martineza.
Srbin 81. put zaigrao na jednom grend slemu, pa se izjednačio na večnoj listi sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopzeom.
Đoković je takođe po 21. put u glavnom žrebu Australijan opena i po tome se isto izjednačio sa Švajcarcem.
Tako će Srbin postati svetski rekorder tenisa i po ovome i time nastavlja da obara teniske rekorde kada je dugovečnost u pitanju.
Zanimljivo da je ovo jedini grend slem na kom je Srbin izgubio u prvoj rundi. I to na debiju 2005. protiv Marata Safina, tada aktuelnog šampiona, a onda i godinu dana kasnije od Pola Goldstajna.
U karijeri je Novak izgubio samo tri puta grend slem meč od igrača koji su gore plasirani nego Pedro Martinez sada (71. na svetu).
Izgubio je od Denisa Istomina u drugoj rundi ovde 2017. godine kada je on bio 117. na svetu, od Marata Safina kao 75. na Vimbldonu 2008. godine i od Marka Čekinata na Rolan Garosu 2018. godine u četvrtfinalu.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
AUSTRALIJAN OPEN! Novak Đoković saznao potencijalnog rivala u drugom kolu
19. 01. 2026. u 11:19
IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo gde se nalazi Novak Đoković pred prvi meč na Australijan openu
19. 01. 2026. u 10:35
OVO SE ČEKALO! Poznato kada Novak Đoković igra prvi meč na Australijan openu
17. 01. 2026. u 10:51
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
FENOMENALNE VESTI IZ AMERIKE! Nikola Jokić je razlog za radost Srbije!
Nikola Jokić je razlog što su najnovije vesti iz NBA lige - sjajne za sve ljubitelje košarke iz Srbije
19. 01. 2026. u 20:49
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)