SENZACIJA NA AUSTRALIJAN OPENU! Ispao veliki favorit od 198. igrača sveta i to kako

JOŠ jedno iznenađenje na Australijan openu!

Slabo poznati Artur Gea eliminisao je velikog favorita Jiržija Lehečku već u prvom kolu prvog gren slema u sezoni i to maksimalnim rezultatom 3:0 - 7:5, 7:6, 7:5.

Momak koji je do glavnog žreba stigao preko kvalifikacija izbacio je 19. igrača sveta i to bez da mu je dozvolio set.

Gea je odlično započeo ovu godinu titulom na čelendžeru u Nurmeji što mu je i najveći uspeh u karijeri.

Nakon toga je savladao tri rivala i došao u priliku da igra u glavnom žrebu.

Sada ga u drugom kolu čeka Stanislas Vavrinka, koji je bio bolji od Laslo Đerea na startu Melburna.

