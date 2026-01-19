SENZACIJA NA AUSTRALIJAN OPENU! Ispao veliki favorit od 198. igrača sveta i to kako
JOŠ jedno iznenađenje na Australijan openu!
Slabo poznati Artur Gea eliminisao je velikog favorita Jiržija Lehečku već u prvom kolu prvog gren slema u sezoni i to maksimalnim rezultatom 3:0 - 7:5, 7:6, 7:5.
Momak koji je do glavnog žreba stigao preko kvalifikacija izbacio je 19. igrača sveta i to bez da mu je dozvolio set.
Gea je odlično započeo ovu godinu titulom na čelendžeru u Nurmeji što mu je i najveći uspeh u karijeri.
Nakon toga je savladao tri rivala i došao u priliku da igra u glavnom žrebu.
Sada ga u drugom kolu čeka Stanislas Vavrinka, koji je bio bolji od Laslo Đerea na startu Melburna.
