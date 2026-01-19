Tenis

SENZACIJA NA AUSTRALIJAN OPENU! Ispao veliki favorit od 198. igrača sveta i to kako

Новости онлине

19. 01. 2026. u 12:34

JOŠ jedno iznenađenje na Australijan openu!

СЕНЗАЦИЈА НА АУСТРАЛИЈАН ОПЕНУ! Испао велики фаворит од 198. играча света и то како

FOTO: Depositphotos

Slabo poznati Artur Gea eliminisao je velikog favorita Jiržija Lehečku već u prvom kolu prvog gren slema u sezoni i to maksimalnim rezultatom 3:0 - 7:5, 7:6, 7:5.

Momak koji je do glavnog žreba stigao preko kvalifikacija izbacio je 19. igrača sveta i to bez da mu je dozvolio set.

Gea je odlično započeo ovu godinu titulom na čelendžeru u Nurmeji što mu je i najveći uspeh u karijeri.

Nakon toga je savladao tri rivala i došao u priliku da igra u glavnom žrebu.

Sada ga u drugom kolu čeka Stanislas Vavrinka, koji je bio bolji od Laslo Đerea na startu Melburna. 

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...