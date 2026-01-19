CRNI BILANS TRAGEDIJE U ŠPANIJI RASTE: Broj žrtava u železničkoj nesreći porastao na 40, još 41 u bolnici

BROJ žrtava železničke nesreće u Adamuzu u Kordobi povećao se na 40, dok je 41 osoba hospitalizovana, od kojih je 12 na intenzivnoj nezi, saopštile su danas andaluzijske službe za hitne slučajeve.

Foto: Tanjug/Guardia Civil via AP

Skoro 500 ljudi putovalo je u dva voza koja su učestvovala u nesreći, preneo je El Pais.

U vozu na liniji Malaga-Madrid bilo je 294 ljudi, dok se u vozu koji je išao iz Madrida za Uelvu nalazilo 184 putnika.

Ministar saobraćaja Oskar Puente rekao je da će linija Madrid-Andaluzija verovatno ponovo biti otvorena 2. februara.

Kada je reč o mogućnosti da je uzrok iskliznuća voza iz šina kvar na pruzi, ministar je kazao da se mora utvrditi da li je to uzrok ili posledica.

Puente je objasnio da šine na pruzi gde se dogodila nesreća u Adamuzu nisu pukle samo na jednoj deonici, već na nekoliko mesta, duž deonice pruge duge 200 ili 300 metara.

On je ukazao da se još uvek ne zna da li je to uzrok ili posledica nesreće.

Ministar je napomenuo da je ovo prva velika nesreća na brzim prugama, izuzev sudara u Galiciji.

Takođe je precizirao da su 20 minuta pre nesreće, tri druga voza prošla kroz tu deonicu pruge bez incidenata.

Premijer Pedro Sančez, govoreći sa mesta nesreće, najavio je da će biti proglašena trodnevna žalost.

On je garantovao da će vlada objaviti informacije čim budu poznati detalji nesreće.

Italijanska kompanija Irio je saopštila da je njihov voz, koji je učestvovao u nesreći, prošao poslednji pregled četiri dana ranije.

Oko 40 pripadnika Jedinice za vanredne situacije (UME) radi na mestu nesreće u Adamuzu, naveli su izvori iz španskog Ministarstva odbrane.

U međuvremenu, broj hospitalizovanih nakon nesreće u Adamuzu smanjen je na 41, pošto su dvoje povređenih otpušteni iz bolnice, dok se 12 pacijenata nalazi na intenzivnoj nezi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"