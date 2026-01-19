UMRO VALENTINO GARAVANI: Pečat koji je ostavio u svetu mode se i dalje oseća

Valentino Garavani nas je danas napustio. Razmere ovog gubitka su ogromne: iako se povukao sa scene još 2008. godine, ostavivši sopstveni brend — koji je u međuvremenu postao globalna imperija — u sigurnim rukama Alesandra Mikelea, pečat koji je ovaj dizajner ostavio na svet italijanske mode kakvu danas poznajemo i dalje se oseća.

Foto: Profimedia

Ko zna gde bi italijanska moda i njena ogromna reputacija bili danas da Valentino, 1962. godine, nije zatvorio tadašnje izdanje manifestacije Pitti Immagine revijom visoke mode koja je Rim i Italiju zauvek postavila na modnu mapu sveta. Naravno, postojala je italijanska moda i pre Valentina — ona Emilija Šuberta, Vinćenca Ferdinandija, Jole Venecijani i sestara Fontana, da ne pominjemo razne rimske plemićke ateljei poput Giovannelli-Sciarra i Simonete Kolone — ali je nakon Valentina pukla brana koja je odvajala francusku modu od italijanske i evropske, projektujući je direktno u budućnost.

Garavani je, zapravo, poslednji predstavnik velike tradicije italijanskih kreatora visoke mode koju su od sedamdesetih godina prošlog veka postepeno zamenili majstori konfekcije (prêt-à-porter), a koja je novi život pronašla tek decenijama kasnije kroz visoku modu Đanija Versaćea (debitovala 1989) i Armanija (postala zaseban brend 2005). Valentino je bio heroj dva sveta: s jedne strane visoke mode (couture), a s druge konfekcije. Ta uloga učinila ga je istovremeno i uzvišenom i izuzetno popularnom figurom u kolektivnoj svesti Italijana.

Jasno je da status poslednjeg predstavnika tradicije italijanskih kreatora visoke mode ide ruku pod ruku sa određenim životnim stilom koji je, u slučaju Valentina Garavanija, postao kultni: fotografije sa Žaklinom Onazis na Kapriju, dvorci u Francuskoj i palate u Rimu, tri stotine odela krojenih po meri kod Karačenija, vožnje Mercedesom ulicama prestonice u najmračnijim trenucima „olovnih godina”, valceri sa Elizabet Tejlor, jahta T.M. Blue One na kojoj ga je posećivao Andre Leon Teli, čuveni mopsovi, rođendanska pesma koju su mu u Njujorku pevali Areta Frenklin, Plasido Domingo i Bet Midler.

Zbog svoje prirodne diskrecije, Valentino Garavani nikada nije bio čovek koji žudi za javnošću, a ipak se nikada nije plašio da iskaže svoje mišljenje i bori se za svoje ciljeve — ostali su upamćeni njegova duga „haljina mira” (Peace Dress) kreirana u godini Zalivskog rata, kao i njegova ranija posvećenost borbi protiv side i osnivanje akademije u Rimu koja nosi njegovo ime, posvećene umetničkim performansima i kulturnim aktivnostima.

Valentino je govorio da u životu ume da radi samo tri stvari: da pravi odeću, dekoriše kuće i zabavlja ljude. Ova poslednja osobina ne samo da mu je dobro služila tokom sedamdesetih godina, koje je proveo družeći se sa elitom njujorškog društva, već je zauvek ušla u srca publike kroz „Ženu pod zvezdama” (Donna Sotto le Stelle), blistavu letnju manifestaciju tokom koje je ovaj kreator, zajedno sa drugim velikim imenima italijanske mode, defilovao na stepenicama Trga Španije (Trinità de' Monti) u Rimu. To je slika koja je i dalje urezana u sećanje najmanje dve generacije Italijana.

Nakon njegovog odlaska, posle dugog života prožetog uspesima i trijumfima, šta ostaje od Valentinove mode? Ponovnim čitanjem starih novinskih članaka posvećenih njemu iz osamdesetih i devedesetih godina, čini se kao da čitamo o paralelnom univerzumu: dok je, kako su godine prolazile, moda težila mitu o visokoj buržoaziji, hiper-minimalizmu i potkulturama, narativ koji je pratio ovog dizajnera ostao je vezan za staromodni luksuz, visoku aristokratiju i potpuni „džet-set”.

Jedina razlika je u tome što su taj „džet-set” iz legendi, kojim je Valentino bio okružen, činili plemići, filmske dive, legendarni novinari, urednici i pevači. Bio je to svet koji i dalje preživljava unutar velike porodice ovog brenda, ali je bio svetlosnim godinama udaljen od influensera, tiktokera, nezavisnih blogera i večitih debitantkinja kojima se moda danas okružuje. Bio je to tradicionalistički i svakako eksplicitnije elitisitčki svet od ovog koji poznajemo danas, ali je istovremeno učvrstio aristokratsku auru brenda uporedo sa kolekcijama i kampanjama koje su pratile njegov veliki komercijalni uspeh.

Upravo je taj narativ očuvao netaknutom auru romantizma koja ga je okruživala, san koji je negovao poput plemića iz nekih prošlih vremena. Pa ipak, taj narativ nije sprečio njegov brend da zadrži dinamiku koju su imali njegovi brojni rivali: ostaje upamćena prezentacija mladalačke linije Oliver iz 1989. godine u Breri, uz stotine skica studenata akademije — što je predstavljalo vrstu hipermodernog stava koji je, godinama kasnije, predat u ruke Pjerpaolu Pičoliju. On je više puta proglašavan za jedinog pravog naslednika Valentinovog duha, koji je ovaj istorijski brend preveo u novi milenijum mode. Čovek koji je stajao iza imena Valentino možda je danas otišao, ali će njegovo delo nastaviti da ga nadživljava.

(NSS Magazine)