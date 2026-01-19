"RAZUMNI LJUDI U OVOJ ZEMLJI SVAKAKO SU SVESNI" Petković: Šta se može očekivati od nekoga čija je ključna politička poruka bacanje jaja?

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković oštro je osudio performans blokadera u Čačku.

- Neko ko na Krstovdan pravi karneval mržnje ne može biti alternativa bilo kome, a svakako ne može da se predstavlja kao srpska elita. Ono što su blokaderi učinili u Čačku, slika je i prilika njihove suštine, odnosno potvrđuje činjenicu da oni i nemaju nikakvu suštinu, program ili demokratski kapacitet. Ako se blokaderski program svodi na mržnju prema Aleksandru Vučiću koji se svojim rezultatima uvrstio u krug najvećih političara, to sasvim dovoljno govori o njima samima i njihovih vrednostima - ističe Petković.

- Blokaderska grupica misli da je politika infantilni performans i da se država može voditi bez ideje i programa ovakvim žalosnim gestovima, međutim razumni i odgovorni građani ove zemlje znaju da Srbija ne sme da padne u ruke takvima. Nakon naše istorije, ispunjene mukama i stradanjima, nakon stotina hiljada žrtava koje smo kao narod dali da bismo imali slobodnu i samostalnu državu, naravno nećemo dopustiti da nasilnici silom i bezakonjem dođu na pozicije odlučivanja. Šta se može očekivati od nekoga čija je ključna politička poruka bacanje jaja i vandalizovanje karikature predsednika Srbije? Odgovor je naravno: ništa. I toga su razumni ljudi u ovoj zemlji svakako svesni - poručuje Petar Petković.

Podsetimo, blokaderi su nakon održanog protesta u Čačku izveli "performans" tokom kojeg su gađali jajima kartonski transparent na kome je nacrtan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

