"RAZUMNI LJUDI U OVOJ ZEMLJI SVAKAKO SU SVESNI" Petković: Šta se može očekivati od nekoga čija je ključna politička poruka bacanje jaja?
DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković oštro je osudio performans blokadera u Čačku.
- Neko ko na Krstovdan pravi karneval mržnje ne može biti alternativa bilo kome, a svakako ne može da se predstavlja kao srpska elita. Ono što su blokaderi učinili u Čačku, slika je i prilika njihove suštine, odnosno potvrđuje činjenicu da oni i nemaju nikakvu suštinu, program ili demokratski kapacitet. Ako se blokaderski program svodi na mržnju prema Aleksandru Vučiću koji se svojim rezultatima uvrstio u krug najvećih političara, to sasvim dovoljno govori o njima samima i njihovih vrednostima - ističe Petković.
- Blokaderska grupica misli da je politika infantilni performans i da se država može voditi bez ideje i programa ovakvim žalosnim gestovima, međutim razumni i odgovorni građani ove zemlje znaju da Srbija ne sme da padne u ruke takvima. Nakon naše istorije, ispunjene mukama i stradanjima, nakon stotina hiljada žrtava koje smo kao narod dali da bismo imali slobodnu i samostalnu državu, naravno nećemo dopustiti da nasilnici silom i bezakonjem dođu na pozicije odlučivanja. Šta se može očekivati od nekoga čija je ključna politička poruka bacanje jaja i vandalizovanje karikature predsednika Srbije? Odgovor je naravno: ništa. I toga su razumni ljudi u ovoj zemlji svakako svesni - poručuje Petar Petković.
Podsetimo, blokaderi su nakon održanog protesta u Čačku izveli "performans" tokom kojeg su gađali jajima kartonski transparent na kome je nacrtan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
BONUS VIDEO: BLOKADERSKI PREZIR PREMA SVEMU STO JE SRPSKO: Mali varvari su slavili srpsku novu godinu!
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (1)