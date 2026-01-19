PAD: Fudbalska reprezentacija Srbije skliznula na najnovijoj FIFA rang listi
Biće bolje, svi se nadaju.
Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na 39. mestu sa 1506,34 bodova na najnovijoj rang-listi najboljih selekcija sveta, koju je danas objavila Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).
Reprezentacija Španije je zadržala prvo mesto na rang-listi i ima 1877,18 bodova, drugoplasirana je Argentina sa 1873,33, a na trećoj poziciji nalazi se Francuska sa 1870.
Maroko je posle finala Afričkog kupa nacija napradovao za tri mesta pa je sada osmoplasirani, dok je novi šampion Afrike Senegal bolji za sedam pozicija i nalazi se na 12. mestu.
Četvrta na FIFA listi je Engleska, a među prvih 10 nalaze se još i Brazil, Portugalija, Holandija, Maroko, Belgija i Nemačka.
Naredna FIFA rang-lista biće objavljena 1. aprila.
