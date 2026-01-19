PROMAŠIO JE PENAL U 24. MINUTU NADOKNADE: Evo šta je tragičar Maroka Brahim Dijaz uradio dan posle finala Afričkog kupa nacija

Fudbalski reprezentativac Maroka Brahim Dijaz poručio je danas da preuzima odgovornost za poraz od Senegala u finalu Afričkog kupa nacija i istakao da će mu biti teško da se oporavi posle promašenog penala.

Fudbaleri Maroka su u nedelju posle produžetaka poraženi od Senegala rezultatom 1:0, a Dijaz je u čak 24. minutu nadoknade vremena, pri rezultatu 0:0, izuzetno loše izveo penal i "panenkom" koja je završila u naručju golmana propustio priliku da svojoj reprezentaciji donese trofej na domaćem terenu.



"Duša me boli. Sanjao sam ovu titulu zahvaljujući svoj ljubavi koju ste mi pružili, svakoj poruci i svakom vidu podrške zbog kojih sam osećao da nisam sam. Borio sam se sa svime što sam imao, pre svega srcem. Juče sam podbacio i preuzimam svu odgovornost, te se od srca izvinjavam", napisao je Dijaz na Instagramu.



On je dodao da mu biti teško da se oporavi, ali da će pokušati zbog svih koji su verovali u njega i patili zajedno sa njim.



"Ova rana ne zarasta lako, ali pokušaću. Nastaviću dalje sve dok jednog dana ne budem mogao da vam uzvratim svu ovu ljubav i da budem ponos svog marokanskog naroda", poručio je fudbaler Maroka.





