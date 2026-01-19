Politika

LUKSEMBURŽANI IZGUBILI PUMPU: Ovako to radi blokaderska N1 televizija kada se dogodi tragedija u nekoj drugoj zemlji (VIDEO)

19. 01. 2026. u 20:36

BLOKADERI, sa puno razumevanja i blagim tonom, prenose kako je pruga u Španiji rekonstruisana i mirno pominju da će istraga nekada dati rezultate.

Isto tako, prećutkuju da niko nije uhapšen i da ministar nije ponudio ostavku.

U Španiji, pritom, neće biti 39 minuta tišine u celoj državi na svim raskrsnicama tokom godine. Tamo niko neće zapaliti stranačke prostorije, neće tražiti ostavke i neće biti blokadera. Jer, u Srbiji nije bilo reči o tragediji. U Srbiji su pokušali da nam sruše državu – blokaderi, Dragan Šolak i njegovi mediji. Tajne agenture koje su plaćale stotinama miliona evra, svi oni koji su protiv Srbije i njenog uzdizanja i snage.

Podsećamo, najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 100 povređeno u teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila u nedelju u blizini Adamuza, kod Kordobe, kada je brzi voz iskočio iz šina i sudario se sa vozom koji je dolazio iz suprotnog pravca. U bolnicama se i dalje nalaze 43 povređene osobe, od kojih je 12 na jedinicama intenzivne nege, uključujući jedno dete.

Prema prvim nalazima istrage, stručnjaci su na mestu nesreće otkrili polomljenu i istrošenu spojnicu na šinama, poznatu kao spojna ploča, koja je već neko vreme bila oštećena. 

