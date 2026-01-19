ARGENTINA, ŠPANIJA... SRBIJA! "Orlovi" zakazali dve provere, prve otkako je Veljko Paunović zvanično preuzeo fudbalsku reprezentaciju!
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su više nego zanimljive.
O tome svedoči saopštenje Fudbalskog saveza naše zemlje, u kome se ističe sledeće:
"Reprezentacija Srbije odigraće u martu dve prijateljske utakmice u Dohi, u sklopu Festivala fudbala Katar 2026, prestižnog međunarodnog događaja koji okuplja neke od najjačih selekcija sveta.
Orlovi će 26. marta odmeriti snage sa domaćinom, reprezentacijomKatara, dok je drugi meč zakazan za 30. mart protiv selekcije Saudijske Arabije.
Pored našeg tima, na festivalu učestvuju i reprezentacije Argentine, Španije i Egipta, što čitavom događaju daje dodatni značaj.
Ovo će ujedno biti i prvi nastup reprezentacije Srbije od kako je novi selektor Veljko Paunović zvanično stupio na dužnost. Paunović je Orlove predvodio u finišu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, na gostovanju protiv Engleske u Londonu, kao i u meču protiv Letonije u Leskovcu, ali će predstojeći dueli u Dohi označiti početak novog ciklusa u punom kapacitetu.
Dueli sa dva učesnika predstojećeg Mundijala predstavljaju odličan test za naš nacionalni tim, priliku za dodatno uigravanje i sticanje dragocenog iskustva u vrhunskim uslovima i protiv kvalitetnih protivnika", naglašava FSS.
