NOVAK ĐOKOVIĆ: Lepo je vratiti se na moj omiljeni teren u Melburnu, spreman sam za izazove

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas posle plasmana u drugo kolo Australijan opena da mu je drago što ponovo igra na terenima u Melburnu i dodao da je spreman za nove izazove.

FOTO: Tanjug/AP

Đoković se plasirao u drugo kolo Australijan opena, pošto je pobedio Španca Pedra Martineza sa 6:3, 6:2, 6:2.

"Pozdrav svima, hvala vam što ste došli, nadam se da ste uživali. Uvek je lepo vratiti se ovde na moj omiljeni teren koji mi je pružio mnogo toga. Ovo je moj najkvalitetniji teniski turnir, to je nešto najveće za mene u poređenju sa drugim turnirima. Uvek je izazov na početku turnira, potrebno je da dobijete prave povratne informacije, od sebe i protivnika. Imao sam dosta meseci pauze da oporavim telo od kraja prošle sezone i da budem spreman i u dobroj formi za nove okršaje", rekao je Đoković na terenu posle meča.

Srpski teniser je današnjim trijumfom došao do 100. pobede na Australijan openu. Na Rolan Garosu je slavio 101 put, na Vimbldonu ima 102 pobede, a na Ju-Es openu 95.

"Šta mogu da kažem, lepo je kada imate te 'stotke' u svom životu. Uvek se trudim da igram na maksimalnom nivou, sve ovo mi daje ogromnu motivaciju, tako je u poslednjih pet do 10 godina moje karijere. Moram da kreiram istoriju budem inspirisan kako bih igrao dobar tenis, zadovoljan sam što je u mojoj karijeri učestvovalo toliko velikih ljudi. Trudio sam se da ne sagorim previše brzo, to se na neki način isplaćuje i mi karijera traje toliko dugo", izjavio je srpski teniser.

Organizatori su zatim na video bimu prikazali Đokovićem prvi meč na Australijan openu 2005. godine protiv Marata Safina, kao i finale iz 2012. kada je srpski teniser savladao Rafaela Nadala.

"To je za mene bilo prvo iskustvo na grend slem turniru, bio je to unikatan osećaj. Tu su onda bila nezaboravna iskustva i finala posebno protiv Nadala. Srećan sam što je moje telo još uvek funkcionalno, zadovoljan sam", poručio je Đoković.

On je naveo da se trudi da bude fokusiran na predstojeće izazove i da ne razmišlja o kraju karijere.

"Mnogo razmišljam i o godinama koje dolaze, polako se bliži kraj i morate o tome da mislite. Nemam vremena da razmišljam o odlasku sve dok imam prostor i vreme da igram na visokom nivou. Na početku sezone mnogo zavisi od starta, nemate vremena za druga razmišljanja, samo se pripremate za mečeve. Trudim se da ne dozvolim sebi da razmišljam o tome i da se to odrazi na moju igru", rekao je srpski teniser.

Đoković će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija.