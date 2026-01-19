Ostali sportovi

PA, GDE NA KRSTOVDAN!? Ceo svet bruji o onome što je uradio Dušan Mandić

Новости онлине

19. 01. 2026. u 05:49

Vaterpolisti Srbije ostvarili su najvažniju pobedu na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pošto su u pravom derbiju slavili protiv Mađarske sa 15:14!

ПА, ГДЕ НА КРСТОВДАН!? Цео свет бруји о ономе што је урадио Душан Мандић

Foto: Profimedia

Naš tim je tako izborio plasman u polufinale kontinentalne smotre, a pre toga, odigraće još jedan meč u drugoj fazi, protiv Crne Gore.

Nakon ogromne pobede protiv Mađara, za RTS je utiske izneo jedna od najiskusnijih naših vaterpolista, Dušan Mandić.

- Čestitke pre svega celoj našoj reprezentaciji, na borbi, na ne odustajanju, na hrabrosti, na želji. Srećan Krstovdan svima, nek nam je na zdravlje svima, nismo baš mogli na Krstovdan da izgubimo. Stvarno smo ušli jako u meč, bila je možda nervoza prva dva, tri minuta, oni su to iskoristili, ali još jednom, jedno veliko ne odustajanje, jedna borba, želja, istrajnost, timska igra apsolutna. Svi smo bili aktivni, svi smo radili jedan za drugoga. Mislim da je to pre svega rezultat koji smo pre svega zaslužili jednom timskom igrom. Ništa još nismo uradili, svesni smo toga. Ovo je jedan veliki korak, lep korak. Neverovatno je bilo igrati, još jednom osetiti ovako punu Arenu - počeo je Mandić.

Potom je otkrio koliki procenat pobede ide publici.

- Ide dosta, svaka im čast. Bili su glasni, navijali za nas, protiv njih. Jedna predivna atmosfera, i neka nastave da dolaze - podvukao je Mandić.

