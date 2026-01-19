DANSKA POVUKLA POTEZ KOJI MOŽE DA IZAZOVE HAOS: Vlada predložila NATO vojnu misiju na Grenlandu

DANSKA je predložila da NATO započne operacije nadzora na Grenlandu, uz podršku ovog arktičkog ostrva, izjavio je u ponedeljak danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Foto Tanjug/AP

- Mi smo to predložili, generalni sekretar je to uzeo u razmatranje i mislim da sada možemo, nadamo se, da definišemo okvir kako bi to moglo konkretno da se realizuje - rekao je Poulsen za dansku televiziju.

Predsednik SAD Donald Tramp stavio je transatlantski savez na probu pretnjama da će preuzeti Grenland "na ovaj ili onaj način", dok se evropske zemlje sve čvršće ujedinjuju protiv namera Vašingtona u vezi sa ovom ogromnom danskom autonomnom teritorijom.

Nemački i francuski lideri osudili su kao "ucenu" Trampove pretnje tokom vikenda da će uvesti nove carine zemljama koje se protive njegovim planovima za arktičko ostrvo.

Rute je na mreži X napisao da je sa danskim ministrom i najvišim diplomatom Grenlanda razgovarao o tome "koliko je Arktik, uključujući Grenland, važan za zajedničku bezbednost“.

- Nastavićemo da zajedno radimo kao saveznici na ovim važnim pitanjima - napisao je on.

Švedski ministar odbrane Pol Jonson ocenio je da bi NATO misija "mogla biti put napred", dok Tramp insistira da se mora učiniti više kako bi se odbila pretnja Kine i Rusije po Grenland.

- Razmatramo koji je najkonstruktivniji način na koji bismo mogli da doprinesemo ovom nastojanju jačanja prisustva Alijanse na krajnjem severu - rekao je on nakon sastanka ministara odbrane nordijskih zemalja u sedištu NATO-a u Briselu.

(Kijev Post)