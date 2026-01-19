ČEŠKI PREMIJER KUPIO GLOBUS DA NAĐE GRENLAND: Orešnik je glavni razlog

SAVEZNICI NATO-a trebalo bi da postignu dogovor unutar Alijanse oko Grenlanda, umesto što se sukobljavaju, izjavio je češki premijer Andrej Babiš, dodavši da je radi bolje orijentacije kupio globus.

Foto MO Rusije

-Potrebno je postići dogovor unutar Alijanse, a ne sukobljavati se. Sporovi donose štetu. Da bih bolje video gde se nalazi Grenland, kupio sam velik i lep globus. A (raketa) ‘orešnik’ bi stigla do Bele kuće za 26 minuta, a u 11-om minutu bila bi tačno iznad Grenlanda. Dakle, argumenti predsednika (SAD Donalda) Trampa o Kini i Rusiji su na mestu. Sve u svemu, moramo se dogovarati. A razne deklaracije ne vode ničemu, rekao je Babiš.

Američki lider u subotu je objavio da će u februaru biti uvedene carine od 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, a koje će se povećati na 25 odsto u junu i ostati na snazi dok Sjedinjene Američke Države ne postignu dogovor o kupovini Grenlanda.

Grenland je deo Kraljevine Danske. Međutim, Tramp je više puta izjavljivao da ostrvo treba da postane deo Sjedinjenih Američkih Država. Danske i grenlandske vlasti upozorile su Vašington protiv aneksije ostrva, napominjući da očekuju da se poštuje njihov teritorijalni integritet.

(sputnikportal.rs)

